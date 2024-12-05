Глава Кировского района рассказал о судьбе озера в парке Металлургов

В парке им. 50-летия Октября, который больше известен жителям Самары как парк Металлургов, стартовали работы по бурению скважин. С их помощью власти рассчитывают решить проблему наполнения озера водой.
Проблемы в парке возникли в этом году. Практически вся вода из озера ушла, что вызвало беспокойство местных жителей. Пришлось даже переселит лебедей в парк Гагарина.
"Бурение скважин — первый этап работ. Если этими мерами нам удастся поднять уровень воды, то ими и ограничимся. Если нет, то в следующем году будет рассматриваться вопрос комплексного ремонта чаши озера, гидроизоляции и наполнения", — рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков во время прямой линии с жителями.
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