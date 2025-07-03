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Экология Общество

Нефтепереработчики Новокуйбышевска благоустроили родник Чиги-Буз

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские нефтяники первыми поддержали областную акцию "Родники Самарской области", показав пример другим предприятиям региона.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Волонтёры Новокуйбышевского НПЗ вместе с сотрудниками самарской группы предприятий "Роснефти" приняли участие в областной экологической акции по восстановлению и благоустройству родников. Акция проходит при поддержке регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Нефтяники стали первыми её участниками.

Экологический десант волонтеров предприятий "Роснефти" приходят на помощь родникам по спасению природных источников уже шестой год подряд. В предыдущие годы они побывали с благородной миссией в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском и Нефтегорским районах, под Новокуйбышевском. В этом году их целью стали родник Чиги-Буз и озеро Новое в Волжском районе, недалеко от поселка Петра Дубрава.

Родники являются памятниками природы и имеют важное значение для всей экосистемы региона, они поддерживают водный баланс в равновесии, питая реки и озера. Находясь вблизи населенных пунктов, источники влияют на водообеспечение населения. Поэтому местные жители и администрация посёлка с энтузиазмом поддержали волонтёров. Присоединились также активисты из "Движения первых", студенты и местные жители.

Родник Чиги-Буз питает целую систему подземных источников и озёр, которые в свою очередь являются местом обитания растений и животных, занесённых в Красную книгу Самарской области.

Нефтепереработчики облагородили прилегающую территорию, обустроили подход к источнику, смонтировали деревянные мостки, расчистили от травы и сухостоя, убрали заросли и поваленные деревья. Не обошли вниманием волонтёры и живописные берега озера Новое, которое питается от подземных ключей и служит любимым местом отдыха для туристов и местных жителей.

Волонтёры признались, что получили большое удовольствие от работы на свежем воздухе. Результаты их труда высоко оценили и те, чья деятельность напрямую связана с охраной окружающей среды. "Помощь волонтеров от экологически ответственных предприятий региона просто неоценима — местные жители и лесничие не смогли бы сделать столько, сколько сделали участники акции", — заверил лесничий Волжского лесничества Евгений Тарасов.

По завершении акции представители ФБУ "Самарский ЦСМ" взяли из источника пробы воды на анализ, чтобы определить ее качество. В дальнейшем это поможет населению более рационально использовать родниковую воду.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК "Роснефть". Предприятия компании, включая НК НПЗ, реализуют комплексные экологические программы в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

"Я очень довольна результатом: мы познакомились с чудесным уголком природы, о котором хочется позаботиться, и смогли сделать для него много полезного, — рассказывает специалист отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Эльвира Гилева. — Такие акции очень важны — это вклад в экологию будущего. Наш завод не пропускает ни одной из них и проводит собственные, например, по восполнению биоресурсов: дважды в год выпускаем в Волгу молодь рыбы, высаживаем деревья. Кроме того, реконструируем очистные сооружения и сокращаем количество оборотной воды, что положительно сказывается на экологии региона".

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