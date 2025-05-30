Благотворительные проекты "КуйбышевАзота" получили высокую оценку общества

В Тольятти подведены итоги городского конкурса "Благотворитель года". Победителем стало предприятие "КуйбышевАзот", которое уже много лет поддерживает различные направления благотворительной деятельности не только в автограде, но и во всем регионе.
На протяжении многих лет, при поддержке "КуйбышевАзота" в Самарской области проводится молодежный фестиваль "iВолга", а в 2024 году компания выступила партнером окружного молодежного форума "Метеор". Большое внимание уделяется программе развития парусного спорта. Воспитанники заводского яхт-клуба "Дружба", одного из крупнейших в стране, успешно покоряют спортивные высоты, принимая участие в соревнованиях различного уровня. Во многом благодаря помощи предприятия и ежегодному обновлению материально-технической базы клуба уровень подготовки будущих чемпионов неустанно растет год от года.
Не остаются без внимания детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные учреждения. В подшефных школах ведется работа по формированию комфортных условий для учебного процесса, а тольяттинские школьники и студенты — постоянные участники стипендиальных программ. В фокусе внимания компании ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, талантливая молодежь.
Предприятие реализует проекты благоустройства и программу "Дворовый спорт", финансируя работу профессиональных тренеров в разных районах Тольятти, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков, благодаря чему дети ежегодно имеют возможность бесплатно заниматься спортом.
ПАО "КуйбышевАзот" из года в год комплексно работает над реализацией экологических проектов с участием городских и областных властей, а также общественных экологических организаций. С 2012 года компания принимает участие в восстановлении тольяттинского леса, где агроуход за молодыми саженцами ведется еще на протяжении трех лет после посадки. В 2023 году было подписано соглашение с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк". В активе предприятия более 300 тыс. молодых деревьев на 59 Га восстановленной территории.
"Только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы добрых дел в нашем родном городе становилось больше. Это не сложно. Помогать тем, кто в этом особенно нуждается, можно и не обладая достаточными финансовыми ресурсами. Добро не всегда измеряется деньгами, но всегда измеряется поступками. Радует, что людей, готовых их совершать — становится все больше и участие наших заводчан во многих благотворительных проектах — яркий тому пример. Совместная работа в этом направлении позволяет добиваться максимального результата, который при поддержке всех горожан, коллег и партнеров стабильно демонстрирует "КуйбышевАзот", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р