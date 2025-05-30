Благотворительные проекты "КуйбышевАзота" получили высокую оценку общества

В Тольятти подведены итоги городского конкурса "Благотворитель года". Победителем стало предприятие "КуйбышевАзот", которое уже много лет поддерживает различные направления благотворительной деятельности не только в автограде, но и во всем регионе.

На протяжении многих лет, при поддержке "КуйбышевАзота" в Самарской области проводится молодежный фестиваль "iВолга", а в 2024 году компания выступила партнером окружного молодежного форума "Метеор". Большое внимание уделяется программе развития парусного спорта. Воспитанники заводского яхт-клуба "Дружба", одного из крупнейших в стране, успешно покоряют спортивные высоты, принимая участие в соревнованиях различного уровня. Во многом благодаря помощи предприятия и ежегодному обновлению материально-технической базы клуба уровень подготовки будущих чемпионов неустанно растет год от года.

Не остаются без внимания детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные учреждения. В подшефных школах ведется работа по формированию комфортных условий для учебного процесса, а тольяттинские школьники и студенты — постоянные участники стипендиальных программ. В фокусе внимания компании ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, талантливая молодежь.

Предприятие реализует проекты благоустройства и программу "Дворовый спорт", финансируя работу профессиональных тренеров в разных районах Тольятти, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков, благодаря чему дети ежегодно имеют возможность бесплатно заниматься спортом.

ПАО "КуйбышевАзот" из года в год комплексно работает над реализацией экологических проектов с участием городских и областных властей, а также общественных экологических организаций. С 2012 года компания принимает участие в восстановлении тольяттинского леса, где агроуход за молодыми саженцами ведется еще на протяжении трех лет после посадки. В 2023 году было подписано соглашение с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк". В активе предприятия более 300 тыс. молодых деревьев на 59 Га восстановленной территории.

"Только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы добрых дел в нашем родном городе становилось больше. Это не сложно. Помогать тем, кто в этом особенно нуждается, можно и не обладая достаточными финансовыми ресурсами. Добро не всегда измеряется деньгами, но всегда измеряется поступками. Радует, что людей, готовых их совершать — становится все больше и участие наших заводчан во многих благотворительных проектах — яркий тому пример. Совместная работа в этом направлении позволяет добиваться максимального результата, который при поддержке всех горожан, коллег и партнеров стабильно демонстрирует "КуйбышевАзот", — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.