В Самаре современные технологии помогут бороться с незаконными свалками

Региональный оператор АО "Экология" запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей. С помощью фотоловушек и систем видеонаблюдения в проблемных зонах фиксируются факты нарушений и госномера тех, кто незаконно вывозит строительный мусор и ведет предпринимательскую деятельность.

Ежедневно мониторинг осуществляют специализированные группы наблюдателей, выявляющие случаи сброса отходов. С 5 июня выявлено около 50 нарушений, информация о которых передана компетентным органам для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В зависимости от характера правонарушения согласно ст. 8.2 КоАП за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления может достигать 350 тыс. рублей.

При повторном нарушении или при транспортировке отходов I–IV классов опасности без соответствующих документов, штрафы могут быть выше. Незаконная перевозка отходов наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью населения. Неконтролируемое размещение строительных отходов приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, провоцируют распространение заболеваний. Внедрение системы видеонаблюдения позволит своевременно пресекать противоправные действия и привлекать нарушителей к ответственности.

Следует отметить, что строительный мусор не относится к категории твердых коммунальных отходов (ТКО), и его незаконное складирование на общедоступных площадках создает дополнительную финансовую нагрузку на население, вынужденное оплачивать последствия деятельности недобросовестных организаций.

"Масштаб борьбы с нарушителями будет расширяться — мы планируем установку дополнительных камер видеонаблюдения, проведение регулярных рейдов совместно с контролирующими органами, усиление надзора на проблемных участках. Я призываю граждан внести вклад в решение данной проблемы, своевременно сообщая о случаях незаконного сброса мусора по телефону горячей линии — 8 800 100 37 00", — прокомментировал ситуацию генеральный директора АО "Экология" Андрей Шестаков.