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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На Сызранском НПЗ провели экоакцию ко Всемирному дню окружающей среды

СЫЗРАНЬ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологическую акцию по сбору вторичных ресурсов на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (дочернее общество НК "Роснефть") посвятили Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. По доброй традиции заводчане приносят из дома ненужные книги и журналы и наводят порядок и на рабочих местах, утилизируя использованную офисную бумагу. Всего на переработку отправили более 4 тонн макулатуры, а также 20 кг пластиковых крышечек и 15 кг батареек — на безопасную утилизацию.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Вопросы экологии и снижения влияния производства на окружающую среду — в числе важнейших, определенных стратегией "Роснефть-2030". Сохранить природу для будущих поколений — именно такую задачу считают одной из главных и на Сызранском НПЗ.

Только за прошлый год волонтеры отправили на вторичную переработку около 9 тонн макулатуры, 100 кг пластика и 50 кг батареек. Такие результаты достигаются систематической работой: на территории предприятия установлены специальные контейнеры, а дважды в год проводятся акции по массовому сбору вторсырья.

Регулярно нефтяники реализуют и свои "зелёные" инициативы: на территории больниц, скверов и учебных заведений города Сызрани за четыре года уже высажено более 800 деревьев, а весной 2025 года сотрудники СНПЗ высадили 3000 сеянцев сосны и березы в Рачейском лесничестве Сызранского района, на участке, пострадавшем от природного пожара. За пять лет на счету нефтяников — более 10 га восстановленных угодий.

Экологическое воспитание — ещё одно направление деятельности волонтёров: СНПЗ несколько лет проводит экологический творческий конкурс "Свежий взгляд" для школьников Правобережья и открытые экоуроки. Ежегодно сотни заводчан в рамках всероссийской акции "Зеленая весна" выходят на городской субботник. Только в этом году с площади в 45 тыс. квадратных метров вывезено порядка 200 кубометров мусора.

Природоохранная политика Сызранского НПЗ охватывает все направления — от раздельного сбора отходов и масштабной высадки деревьев до внедрения "зеленых" технологий на производстве.

В рамках долгосрочной программы действующие заводские технологические установки в максимально возможном объеме переведены с жидкого топлива на природный газ. Продолжается оснащение нефтяных резервуаров понтонами, предотвращающими испарение углеводородов. Ведется работа по снижению энергопотребления, направленная на сокращение выбросов парниковых газов. Сокращается забор воды из природных источников для производственных целей. Доля оборотной воды по итогам 2024 г. составила 95,6%.

Особое внимание на предприятии уделяют контролю состояния атмосферного воздуха. Исследования проводятся как в условиях заводской экологической лаборатории, так и с помощью автоматизированных стационарных постов. Оперативный контроль выполняется мобильной лабораторией. У завода постоянно действует пять точек контроля на промплощадке и семь — на границе санитарно-защитной зоны.

Для контроля воды и почвы на Сызранском НПЗ эксплуатируется универсальный передвижной экологический пост. Его оборудование позволяет на месте оценить качество природной, сточной, блокооборотной воды, отобрать пробы почвы и определить их физико-химические свойства.

Санитарная лаборатория Сызранского НПЗ имеет международную аккредитацию по стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и соответствует требованиям системы менеджмента качества ISO 9001. За год ее специалисты в среднем выполняют более 335 тысяч анализов.

В числе основных экологических проектов также — повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, рекультивация земель и восполнение биоресурсов в регионе присутствия: только в 2024 году сызранские нефтяники выпустили в Волгу 40 тысяч мальков стерляди и 72,5 тысячи сазана, а за 15 лет нефтяниками выпущено около миллиона особей ценных и промысловых пород.

Результативность и успешность реализуемых природосберегающих проектов подтверждена высшей наградой Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности России" и общественной наградой движения #ЭкоРавновесие, полученных коллективом Сызранского НПЗ по итогам 2024 г.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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