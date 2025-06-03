Россиян приглашают в путешествие по национальным паркам

АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России запустили рекламную кампанию национального проекта "Экологическое благополучие", посвященную экотуризму на заповедных территориях страны.

В преддверии летнего туристического сезона россиян приглашают пройти экологичными маршрутами, увидеть первозданную красоту природы и посмотреть на мир глазами ребенка. В путешествии по национальным паркам можно испытать по-настоящему детские эмоции — радость, восторг, удивление.

Заповедные территории дают людям возможность не просто любоваться видами, но и внести личный вклад в сохранение природы. Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей. Здесь путешественники могут изучать редкие виды растений, наблюдать и фотографировать диких животных в естественной среде, любоваться природными ландшафтами. Всего в России 236 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

Поддерживать баланс между комфортом туристов и сохранностью уникальных экосистем помогает национальный проект "Экологическое благополучие".

"Россия — это арктические архипелаги, морские акватории и тайга Дальнего Востока, пески Куршской косы, горы Кавказа, леса средней полосы. Ни у одной страны мира нет такого разнообразия. Сохранить природу страны можно только вместе, для этого важно показать людям, насколько она уникальна и хрупка. Поэтому сегодня мы создаем все условия для развития экологического туризма в национальных парках и строим безопасную для природы инфраструктуру. В этом году мы расширяем географию морских круизов по Дальнему Востоку: помимо "Профессора Хромова", 30 июля на маршруты выходит новое судно — "Профессор Шокальский". У туристов появится шанс увидеть китов в открытом море, лежбища ластоногих и рекордные птичьи базары на островах", — прокомментировал министр природных ресурсов России Александр Козлов.

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 56 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 59 регионов России.

Экологические маршруты полностью или частично проходят по особо охраняемым природным территориям и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки. Например, путешественники смогут увидеть тукуланы — песчаные дюны в якутском национальном парке "Ленские столбы", расположенные в зоне вечной мерзлоты, подняться на вершину Жигулей в Самарской области, побывать в "Танцующем лесу" на территории национального парка "Куршская коса" или покорить западную вершину Эльбруса.

Как правило, каждый экомаршрут проходит по территории одного региона, но есть среди них и межрегиональные. Например, основной трек Большой уральской тропы проходит через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан и Оренбургскую область.

Отдых в национальных парках — это не только возможность вырваться из городской суеты, но и шанс получить заряд энергии и восстановить силы. По данным Агентства стратегических инициатив, даже четыре дня погружения в природную среду и соответствующее отключение от мультимедиа и интернет-технологий, увеличивают творческую производительность, решение трудных задач на 50%. Кроме того, пребывание на природе уменьшает уровень враждебности и депрессии, а также повышает энергичность. Природные пейзажи вызывают ощущение спокойствия, в то время как техногенные, городские условия сопровождаются состоянием тревоги.

Развивать заповедные территории страны помогает национальный проект "Экологическое благополучие". При поддержке нацпроекта в национальных парках появляется инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды. В заповедниках открываются визит-центры, появляются новые места для размещения, обустраиваются экологические маршруты и зоны отдыха. Благодаря этому растет и число туристов: только в 2024 г. особо охраняемые природные территории посетили 17,59 млн человек. Планируется, что к 2030 г. число посетителей ООПТ достигнет 20 миллионов.