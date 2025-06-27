Волонтёры Куйбышевского НПЗ провели для школьников "ЁлкаФест"

Экологический марафон "ЁлкаФест", который ежегодно устраивают для школьников волонтёры Куйбышевского НПЗ, поддержали еще пять самарских школ. В числе первых — кадеты школы № 177. Ребята на уроке освоили технологию правильной посадки деревьев, а потом применили её на практике, высадив молодые ели и цветы на пришкольном участке.

Нефтепереработчики поделились с детьми не только знаниями и своим многолетним опытом по озеленению города, но и научили ребят правильно ухаживать за растениями, а также постарались привить им любовь к природе, ко всему живому на планете. Так видит свою задачу, как эколога, Надежда Лызина, инженер отдела охраны окружающей среды АО "Куйбышевский НПЗ".

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы Дарья Каркарина уверена, что патриотическое воспитание молодёжи идёт рука об руку с воспитанием бережного отношения к природе.

"Ребятам нравится принимать участие в таких акциях, совершать добрые поступки и видеть результат своего труда. Тем более что стараются они для всех жителей города, ради общего экологического благополучия", — говорит педагог.

За 8 лет проведения "Ёлка-феста" сотрудники КНПЗ вместе с детьми высадили уже больше тысячи деревьев и цветов, а в следующем учебном году "зеленый" марафон будет продолжен.