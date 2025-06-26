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Экология Общество

"СамараНИПИнефть" стал лауреатом конкурса "ЭкоЛидер"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский научный институт компании "Роснефть" — лауреат конкурса "ЭкоЛидер", который проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Второй год подряд институт получает награду в номинации "Экологическая организация".

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

На базе "СамараНИПИнефти" работает специализированный экспертный центр, который занимается разработкой проектов, направленных на охрану окружающей среды и природопользования, консолидирует и тиражирует лучшие идеи и практики в сфере экологии. Заслуги специалистов неоднократно отмечены всероссийскими и региональными наградами. Так, 2024 году институт стал призёром Международного конкурса "Зеленая Евразия", где экологи представили свой опыт по разработке мероприятий для сокращения эмиссии метана на нефтегазодобывающих предприятиях.

"В этом году экспертное жюри конкурса "ЭкоЛидер" отметило не только научную и проектную работу наших специалистов в сфере охраны окружающей среды и природопользования, но и вклад института в популяризацию бережного отношения к природе, а также активное развитие эковолонтёрства", — подчеркнул начальник управления "СамараНИПИнефти" Алексей Савельев.

Так, в прошлом году, в рамках проекта "Экологическое просвещение" волонтёры передали в фонды библиотек Нефтегорска, Безенчука и села Богатое книги и настольные игры на тему охраны окружающей среды.

Кроме того, силами волонтёров "СамараНИПИнефти" регулярно организуются акции по высадке деревьев, уборке парков и берегов Волги, сбору и передаче в переработку макулатуры и вторсырья. Только в мае этого года экоактивисты высадили в Загородном парке Самары более 150 саженцев сосен и дубов. Здесь же по инициативе экологов института прошла акция "Птичий дом", благодаря чему в парке появились новые скворечники.

Гид потребителя

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