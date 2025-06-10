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Экология Общество

Природоохранный проект Самарского филиала "Т Плюс" отмечен жюри конкурса "ЭкоЛидер-2024"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Т Плюс" вошла в число номинантов ежегодного экологического конкурса "ЭкоЛидер — 2024", который проводится Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Проект, реализованный на ТЭЦ ВАЗа, получил высокую оценку жюри.

Энергетики выполнили техническое перевооружение воздухоподогревателя двух станционных котлов, что повысило экономичность работы оборудования. В результате для выработки того же количества энергии на электростанции потребовалось сжигать меньше газа, и, как следствие, оказывать меньшее влияние на окружающую среду.

"Т Плюс" ежегодно реализует природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия, оказываемого на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона. В частности, с 2017 года энергетики занимаются высадкой деревьев в лесном массиве Комсомольского района Тольятти. За это время восстановлено 33 гектара леса, высажено более 110 тысяч сеянцев сосны, а саму инициативу поддержали 2000 энергетиков.

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