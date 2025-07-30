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Общество

"Тольяттиазот" запустил медиапроект "Вкус земли Самарской"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" представил первую серию медиапроекта "Вкус земли Самарской", направленного на популяризацию региона и транслирующего миссию компании о мире без голода. Видеорассказы о населенных пунктах Самарской области стартовали с работы о селе Ягодное.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта заключается в демонстрации живописных сел с говорящими названиями, связанными со слоганом ТОАЗа "Потому что еда нужна каждому". В формате мини-фильма зрителю предлагается окунуться в атмосферу деревенской жизни и узнать интересные факты о происхождении названия, строительстве и духовных традициях.

В ролике о Ягодном ведущие в русских народных костюмах гуляют по популярным локациям села, показывая живописную природу, проводя параллель с известными историческими событиями и рассказывая местные легенды. Отдельный фрагмент посвящен Героям Великой Отечественной войны. Реальные съемки дополняются графической анимацией и оживающими мультипликационными картинками.

Ролик продолжительностью четыре минуты также включает кадры процесса производства минеральных удобрений в "Тольяттиазоте" как символ плодородия и урожайности.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Мы составили вкусную карту Самарской области и готовы рассказывать о неповторимых уголках родного края, подчеркивая их самобытность, раскрывая интересную историю и побуждая молодое поколение к ее изучению. Такие мини-зарисовки помогают транслировать миссию компании и не забывать, что за каждым урожаем кроется труд представителей множества профессий, в том числе труд химиков".

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