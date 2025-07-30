"Тольяттиазот" запустил медиапроект "Вкус земли Самарской"

"Тольяттиазот" представил первую серию медиапроекта "Вкус земли Самарской", направленного на популяризацию региона и транслирующего миссию компании о мире без голода. Видеорассказы о населенных пунктах Самарской области стартовали с работы о селе Ягодное.
Концепция проекта заключается в демонстрации живописных сел с говорящими названиями, связанными со слоганом ТОАЗа "Потому что еда нужна каждому". В формате мини-фильма зрителю предлагается окунуться в атмосферу деревенской жизни и узнать интересные факты о происхождении названия, строительстве и духовных традициях.
В ролике о Ягодном ведущие в русских народных костюмах гуляют по популярным локациям села, показывая живописную природу, проводя параллель с известными историческими событиями и рассказывая местные легенды. Отдельный фрагмент посвящен Героям Великой Отечественной войны. Реальные съемки дополняются графической анимацией и оживающими мультипликационными картинками.
Ролик продолжительностью четыре минуты также включает кадры процесса производства минеральных удобрений в "Тольяттиазоте" как символ плодородия и урожайности.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Мы составили вкусную карту Самарской области и готовы рассказывать о неповторимых уголках родного края, подчеркивая их самобытность, раскрывая интересную историю и побуждая молодое поколение к ее изучению. Такие мини-зарисовки помогают транслировать миссию компании и не забывать, что за каждым урожаем кроется труд представителей множества профессий, в том числе труд химиков".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????