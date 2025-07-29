Жителей Самарской области приглашают на экологический конкурс "ЭкоМир-2025"

Продолжается прием заявок на Международный экологический конкурс "ЭкоМир-2025", который ежегодно проводит Российская академия естественных наук с 2003 года. Основная цель конкурса — формирование современного экологического мышления и популяризация важности личного вклада каждого жителя планеты в сохранение жизни на Земле.
Мероприятие проходит для российских и международных организаций, авторских коллективов, представителей органов власти, общественных деятелей, а также тех, кто лично инициировал и реализовал экологические проекты.
В 2025 г. конкурс проводится по 11 номинациям, охватывающим различные направления экологической деятельности: от природоохранных технологий, экологического просвещения и волонтерства, до экостроительства, сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. К участию приглашаются как российские, так и зарубежные предприятия, организации, общественные объединения и частные лица, реализующие инициативы и проекты в сфере экологии.
Номинации:
— экологическая политика и окружающая среда;
— экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;
— экологическое образование, просвещение и культура;
— эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
— молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды (участники — молодые люди до 35 лет включительно);
— ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;
— экологически безопасные товары и продукты питания;
— экология и здоровье человека;
— сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;
— экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;
— ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.
Отбор участников осуществляется на основании заявок и подтверждающих документов, которые демонстрируют практические результаты представленных экологических проектов, программ или акций.
Все участники, прошедшие первый этап конкурса, получают дипломы номинантов. Лауреатов I степени наградят дипломами и серебряными знаками, лауреатов II и III степени — дипломами и медалями.
Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2025 года.
Подробная информация о номинациях, подробные правила и условия подачи заявок размещены на официальном сайте РАЕН: www.raen.info.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться