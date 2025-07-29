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Экология Общество

Жителей Самарской области приглашают на экологический конкурс "ЭкоМир-2025"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжается прием заявок на Международный экологический конкурс "ЭкоМир-2025", который ежегодно проводит Российская академия естественных наук с 2003 года. Основная цель конкурса — формирование современного экологического мышления и популяризация важности личного вклада каждого жителя планеты в сохранение жизни на Земле.

Мероприятие проходит для российских и международных организаций, авторских коллективов, представителей органов власти, общественных деятелей, а также тех, кто лично инициировал и реализовал экологические проекты.

В 2025 г. конкурс проводится по 11 номинациям, охватывающим различные направления экологической деятельности: от природоохранных технологий, экологического просвещения и волонтерства, до экостроительства, сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. К участию приглашаются как российские, так и зарубежные предприятия, организации, общественные объединения и частные лица, реализующие инициативы и проекты в сфере экологии.

Номинации:

— экологическая политика и окружающая среда;

— экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;

— экологическое образование, просвещение и культура;

— эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;

— молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды (участники — молодые люди до 35 лет включительно);

— ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;

— экологически безопасные товары и продукты питания;

— экология и здоровье человека;

— сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;

— экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;

— ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

Отбор участников осуществляется на основании заявок и подтверждающих документов, которые демонстрируют практические результаты представленных экологических проектов, программ или акций.

Все участники, прошедшие первый этап конкурса, получают дипломы номинантов. Лауреатов I степени наградят дипломами и серебряными знаками, лауреатов II и III степени — дипломами и медалями.
Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2025 года.

Подробная информация о номинациях, подробные правила и условия подачи заявок размещены на официальном сайте РАЕН: www.raen.info.

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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

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