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Экология Общество

Самарский лес выращивается в двух тепличных комплексах и 17 лесных питомниках региона

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посадочный материал для лесовосстановления региона выращивается в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в двух теплицах и 17 лесных питомниках Самарской области. Ежегодно специалисты готовят к высадке в лесной фонд более 5 млн сеянцев, которые выращиваются в течение 2 лет: от посева семян до стандартного посадочного материала. В теплицах сеянцы березы растут до стандарта быстрее — в течение одного года.

"Площадь лесных питомников нашего региона разная. Самый большой — Фёдоровский в Ставропольском районе. Но кроме них есть ещё 2 теплицы в Похвистневском районе, где сеянцы березы выращиваются гораздо быстрее — в течение года", — рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Евгений Пенин.

Похвистневское лесное управление длительное время занимается тепличным хозяйством по выращиваю сеянцев березы повислой. Общая площадь теплиц — 15 соток.

"В 2023–2024 гг. построили новые каркасы теплиц, конструкцию изменили, чтобы можно было использовать технику для подготовки почвы и выкопки выращенного посадочного материала. Изменили систему полива: раньше она была шланговая, теперь смонтирован мелкодисперсный полив, который не размывает почву и семена, которые высеваются поверхностным способом", — прокомментировал руководитель Похвистневского управления ГБУ СО "Самаралес" Ахат Шарифулин.

По итогам 2024 г. в теплице площадью 0,08 га было выращено 150 тыс. сеянцев березы для высадки в лесной фонд по нацпроекту "Экологическое благополучие". В 2025 г. в работе обе теплицы, и ожидается выход почти 300 тыс. сеянцев.

В теплице работает один мастер — Виктория Абросимова. Труд довольно-таки сложный, учитывая даже температуру внутри теплиц, которая порой достигает 50 градусов.

"Мой рабочий день начинается с 8 утра. Проветривание, прополка, контроль температуры, влажности почвы и воздуха, готовлю удобрения. И так в течение всего дня. Вечером включаю полив. Березки называю своими девчонками и выращиваю их с самых семян. В прошлом году даже ставила им классическую инструментальную музыку. Растение же живое, оно всё чувствует и слышит. Я вкладываю любовь в свою работу. Определенно можно сказать, что будущий самарский лес растет с душой", — рассказывает мастер Похвистневского управления ГБУ СО "Самаралес" Виктория Абросимова.

Кроме теплиц в Похвистневском лесничестве есть и питомник. Посевная площадь лесного питомника — 3 гектара. Выращиваются такие породы как береза, дуб, клен, рябина, сеянцы которых через два года высаживают в лесной фонд на заранее подготовленные участки. Лиственные породы преобладают в этом лесничестве. Хвойных очень мало. Ранее здесь занимались посадками таких пород, но копытные животные, например, косули, съедают все высаженные саженцы.

Посевы березы этой весны еще совсем маленькие. А вот, например, березу второго года уже высаживали этой весной. 

"Участки заранее подбираются. Если брать будущие посадки 2026 года, то участки для них были определены еще в 2024 г., введены в госзадание и в этом году уже ведется подготовка почвы, чтобы сделать посадку весной следующего года — в Похвистневском лесничестве высадим 92 гектара", — прокомментировал главный лесничий Похвистневского лесничества Хайдяр Булатов.

В питомнике обеспечен автоматический полив среднеструйными аппаратами. Полив производится рано утром, чтобы растения не получили ожоги. Также посевы затеняют от солнца специальными деревянными щитами. 

В этом году в Похвистневском лесничестве уже выполнили план по посадкам — более 83 га. Для этого было выращено почти 200 тыс. сеянцев дуба и 170 тыс. березы. Этой весной на территории государственного лесного фонда Самарской области было высажено более 650 гектаров сеянцев различных пород: сосна, береза, дуб, ясень и другие. Следующие посадки пройдут в осенний сезон. Всего в 2025 г. предусмотрено лесовосстановление на площади более 850 га и дополнение лесных культур на площади более 1300 га. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". 

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