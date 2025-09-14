В Самаре отменили фейерверк в День города

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 14 сентября, в День города в Самаре не будет фейерверка. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова