16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города На Обходе Тольятти организуют трассовый медпункт День дружбы народов и выборы: самарцы совместили голосование с праздником В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2°C

Общество

Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

14 сентября, в День города, жителей и гостей Самары состоятся бесплатные автобусные кольцевые экскурсии в сопровождении профессиональных гидов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Автобусы пройдут по двум маршрутам:

Маршрут № 1: Площадь Кирова — площадь Революции — площадь Кирова.

Путешествие от промышленного сердца Безымянки до исторического центра Самары. Этот маршрут проведет вас сквозь время и архитектурные стили: вы увидите конструктивистские кварталы и сталинский ампир площади Кирова, здания советского периода на улицах Стара-Загора и XXII Партсъезда, современные объекты Московского шоссе и дореволюционную застройку с ее особняками и доходными домами на улицах исторического центра. Экскурсия раскроет всю многогранность города — от купеческой Самары до индустриальной мощи мегаполиса.

Маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия — остановка ул. Льва Толстого/ул. Молодогвардейская — Собор Кирилла и Мефодия.

Старт маршрута — от Собора Кирилла и Мефодия. Далее мы проедем через исторический Постников овраг и сделаем остановку у Самарского филиала Третьяковской галереи. Продолжится маршрут ко Дворцу спорта имени В. Высоцкого и одной из визитных карточек индустриальной Самары — зданию Самарской ГРЭС. Обратный путь пройдет через Театр кукол и Самарскую площадь.

Экскурсионные автобусы будут курсировать бесплатно по указанным маршрутам 14 сентября с 12:00 до 19:00, интервал движения — 20 минут.

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5