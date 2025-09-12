Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города

14 сентября, в День города, жителей и гостей Самары состоятся бесплатные автобусные кольцевые экскурсии в сопровождении профессиональных гидов.

Автобусы пройдут по двум маршрутам:

Маршрут № 1: Площадь Кирова — площадь Революции — площадь Кирова.

Путешествие от промышленного сердца Безымянки до исторического центра Самары. Этот маршрут проведет вас сквозь время и архитектурные стили: вы увидите конструктивистские кварталы и сталинский ампир площади Кирова, здания советского периода на улицах Стара-Загора и XXII Партсъезда, современные объекты Московского шоссе и дореволюционную застройку с ее особняками и доходными домами на улицах исторического центра. Экскурсия раскроет всю многогранность города — от купеческой Самары до индустриальной мощи мегаполиса.

Маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия — остановка ул. Льва Толстого/ул. Молодогвардейская — Собор Кирилла и Мефодия.

Старт маршрута — от Собора Кирилла и Мефодия. Далее мы проедем через исторический Постников овраг и сделаем остановку у Самарского филиала Третьяковской галереи. Продолжится маршрут ко Дворцу спорта имени В. Высоцкого и одной из визитных карточек индустриальной Самары — зданию Самарской ГРЭС. Обратный путь пройдет через Театр кукол и Самарскую площадь.

Экскурсионные автобусы будут курсировать бесплатно по указанным маршрутам 14 сентября с 12:00 до 19:00, интервал движения — 20 минут.