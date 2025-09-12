16+
Финансы Экономика и бизнес

Жители Самарской области все активнее подключаются к Программе долгосрочных сбережений

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За последние четыре месяца число договоров о вступлении в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) в Самарской области выросло более чем в полтора раза — до 160 тысяч. Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть. По состоянию на 1 августа общий объем инвестиций жителей региона в свое будущее превысил 7,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, такая динамика отражает растущее доверие к инструменту и готовность населения выстраивать долгосрочные финансовые планы.

ПДС — государственный механизм формирования накоплений на длительный срок для жизненно важных целей. Программа ориентирована на дисциплину регулярных взносов и долгий инвестиционный горизонт. Это способ создавать капитал постепенно и системно, с понятными правилами и защитой прав потребителей, а также с гарантированным софинансированием от государства. Недавно Правительство РФ приняло решение о выделении 51,8 млрд руб. на софинансирование вложений, сделанных в 2024 году.

Чтобы сделать продукт более понятным для разных групп населения — от молодежи до будущих пенсионеров, разработчики проводят опрос, который поможет усовершенствовать ПДС. Всероссийский проект "Моифинансы.рф" (НИФИ Минфина России) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов запустил опрос об осведомленности россиян о ПДС. Исследование определит, насколько понятна гражданам логика программы, какие вопросы вызывают наибольшие затруднения и какие информационные материалы нужны людям для уверенного принятия финансовых решений.

Ответив на вопросы на портале моифинансы.рф, можно внести свой вклад в совершенствование программы долгосрочных сбережений.

