CARCADE обсудила перспективы развития МСП на круглом столе "Коммерсантъ-Прикамье"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
4 сентября в Перми прошёл круглый стол, посвящённый ключевым тенденциям и перспективам развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Сегодня в Пермском крае наблюдается снижение числа предприятий МСП. Доля сектора в валовом региональном продукте составляет 20,8% — ниже среднероссийских показателей. Среди основных барьеров для предпринимателей эксперты выделяют высокие процентные ставки и изменения налогового регулирования.

О возможностях применения финансовых инструментов для бизнеса рассказал Николай Смирнов, директор представительства CARCADE в Перми. Он подчеркнул, что лизинг является одним из самых эффективных способов оптимизации расходов при приобретении любого колёсного автотранспорта.

"Когда предприятие выходит на такой уровень, что точка безубыточности достигается уже при наличии собственного транспорта, целесообразно рассматривать вариант лизинга автомобиля", — отметил Николай Смирнов.

Эксперт подчеркнул, что в условиях высокой стоимости кредитных ресурсов приобретение транспортных средств через лизинг оказывается значительно выгоднее, а вложения в этот инструмент всегда оправданны. Срок действия договоров может составлять от 6 до 60 месяцев, при этом минимальный первоначальный взнос — от 5% от стоимости техники.

Итогом обсуждения стало понимание того, что развитие малого и среднего бизнеса — задача, требующая комплексного подхода. Участники круглого стола отметили, что прошедшая дискуссия стала началом дальнейших профессиональных обсуждений в этой сфере.

