Жителям Самарской области стал доступен финансовый сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске финансового сервиса в приложении "Мой МТС". Минимальная сумма вложения составит 100 рублей, а доходность — 17,5% годовых.
Средства на счете "МТС Накоплений" автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости. Средства с полным сохранением накопленных процентов можно выводить в любой рабочий день.
По данным исследования МТС, более 80% пользователей финансовых инструментов используют накопительные счета, а ключевым критерием выбора остается доходность. Однако лишь 46% опрошенных инвестируют — большинство отказывается от инвестиций из-за риска и сложности понимания механики. "МТС Накопления" отвечает на запросы пользователей, предоставляя инвестиционный инструмент в удобной и безопасной форме.
Более половины опрошенных выразили готовность рассматривать "МТС Накопления" как альтернативу традиционному накопительному счёту, а треть — вкладу. Кроме того, продукт заинтересовал даже тех, кто предпочитает хранить деньги в наличной форме, и 28% из них готовы перейти на цифровую модель сбережений.
