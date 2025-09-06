Анатолий Попов: "Новые отраслевые проекты — пример "Фишстат"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер помогает цифровизировать рыболовную отрасль через B2B-платформу FishStat, созданную на отечественных технологиях. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью "Ведомостям":