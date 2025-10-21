Клиенты ВТБ в 1,5 раза нарастили расчеты с Китаем

В этом году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ увеличили количество прямых операций с Китаем на 56%. На фоне активного спроса ВТБ снизил комиссию на прямые переводы в Китай для всех клиентов СМБ.

"Мы видим растущий спрос на прямые, надежные и быстрые расчеты между Россией и Китаем. Наши клиенты увеличили число операций с контрагентами в КНР более чем в 1,5 раза. Сохранение минимального тарифа на переводы поможет импортерам и экспортерам эффективно планировать расходы на ведение ВЭД и развивать внешнюю торговлю. Поэтому мы решили расширить наше акционное предложение и сделать его для предпринимателей постоянным", — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

ВТБ предлагает бизнесу безопасные расчеты в контуре группы на выгодных условиях. Предприниматели могут бесплатно отслеживать статус своего перевода на всех этапах вплоть до зачисления на счет контрагента, а при необходимости отозвать перевод "по одной кнопке".

Цифровая Экосистема ВЭД ВТБ обеспечивает полноценную инфраструктуру для ведения международного бизнеса под ключ — от проверки партнера и экспертизы контракта до безопасных платежей, сквозного валютного контроля, кредитования и размещения депозитов в юанях на индивидуальных условиях. Сопровождение сделок ведется на русском, английском и китайском языках. В этом году банк также запустил для участников ВЭД уникальную услугу по поддержке на переговорах с зарубежными партнерами: эксперты со знанием языка и бизнес-культуры помогут с переводом и объяснят нюансы сотрудничества.