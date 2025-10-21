В Самарской области малый бизнес представил продукцию на фестивале "Территория моды"

В Самаре прошел четвертый маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области".

На площадке фестиваля развернулись масштабные павильоны моды, брендированный корнер представил и центр "Мой бизнес". Более 30 участников продемонстрировали продукцию локальных брендов: одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения и изделия ручной работы.

"Фестиваль "Территория моды" — один из проектов, направленных на активную поддержку и помощь в продвижении креативных проектов, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — Для предпринимателей, развивающих бизнес в сфере моды, участие в таком крупном региональном событии — это отличная возможность для продвижения своего бренда, расширения клиентской базы, налаживания партнерских связей и знакомства с коллегами по цеху".

Авторские головные уборы и изящные аксессуары представили Лариса Шакеева и Екатерина Демина. Семейный проект матери и дочери "Заря Девица" существует уже три года, и за это время не раз был представлен на ярмарках.

"Кокошники, броши, пояса — это не просто украшения, это возвращение к корням и традициям, адаптированным под современный ритм жизни. Они уместны везде: от праздничных мероприятий до уютных домашних посиделок, — рассказывает Екатерина Демина. — Участвовать в таких ярмарках не только приятно, но и невероятно полезно. Можно сказать, мы стали известны благодаря таким маркетам, это наш старт".

Бизнес Татьяны Ларичевой начинался как хобби. Сейчас приобрести ее авторские украшения можно на ярмарках и в магазинах города, а развитие собственного дела занимает почти все свободное время. Мастер планирует следующий шаг развития — перейти из статуса самозанятого, оформив ИП.

"Так получилось, что всегда участвую в крупных мероприятиях центра "Мой бизнес". В прошлом году представляла свою продукцию на "ВолгаФесте". Всегда хорошая организация, люди узнают о моем бренде, покупают и возвращаются вновь, — отмечает создатель бренда "Ларичева". — Я делаю украшения из полимерной глины, миксую их с кольчужной вязкой, натуральными материалами, жемчугом и получаются современные, уникальные украшения".

В этом году уже более 250 предпринимателей смогли принять участие в ярмарках от центра "Мой бизнес". До конца года состоится еще несколько крупных маркетов. Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе "Календарь мероприятий" сайта mybiz63.ru.

Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. В Самарской области площадки центров работают в каждом городском округе.