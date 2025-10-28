На 780% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области

В Самарской области самозанятые продолжают активно выходить на рынок государственных закупок. За девять месяцев 2025 г. общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых граждан составил почти 660 млн рублей. Это на 780% больше, чем годом ранее - за 2024 г. объем закупок составил почти 75 млн рублей. Показатели за первые три квартала озвучили в Корпорации МСП.

"Сегодня свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают почти 340 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки. Это в том числе участие в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие используют созданные возможности - работа с госкомпаниями дает самозанятым мощный импульс для дальнейшего развития", - пояснил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По России общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан по 223-ФЗ достиг почти 22 млрд руб. по итогам трех кварталов 2025 года. Это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. А количество заключенных договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тысяч.

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым. Распространенный в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ. Всего с того момента 4125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 млрд рублей", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего госкомпании закупили у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования, специализированных строительных работ, поставке готовых изделий, в том числе канцелярских, спортивных товаров, средств противопожарной защиты, рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, а также услуг в области творчества, искусств и развлечений.

Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое.

Поддержка самозанятых реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.