Малый бизнес Экономическая политика

На 780% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области самозанятые продолжают активно выходить на рынок государственных закупок. За девять месяцев 2025 г. общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых граждан составил почти 660 млн рублей. Это на 780% больше, чем годом ранее - за 2024 г. объем закупок составил почти 75 млн рублей. Показатели за первые три квартала озвучили в Корпорации МСП.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Сегодня свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают почти 340 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки. Это в том числе участие в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие используют созданные возможности - работа с госкомпаниями дает самозанятым мощный импульс для дальнейшего развития", - пояснил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По России общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан по 223-ФЗ достиг почти 22 млрд руб. по итогам трех кварталов 2025 года. Это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. А количество заключенных договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тысяч.

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым. Распространенный в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ. Всего с того момента 4125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 млрд рублей", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего госкомпании закупили у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования, специализированных строительных работ, поставке готовых изделий, в том числе канцелярских, спортивных товаров, средств противопожарной защиты, рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, а также услуг в области творчества, искусств и развлечений.

Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое.

Поддержка самозанятых реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Гид потребителя

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

