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Экономика и бизнес

Авито и Росмолодёжь подписали соглашение о сотрудничестве по развитию молодежного предпринимательства

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Петербургском международном экономическом форуме компания Авито и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — создание всесторонних условий для развития молодёжного предпринимательства, популяризации бизнес-мышления как формы самореализации и повышение цифровых компетенций молодых граждан России. Документ подписали управляющий директор Авито Влад Федулов и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В рамках сотрудничества уже в 2025 году компании планируют запустить ряд образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства и повышение уровня навыков среди молодежи.

Участники соглашения планируют проведение совместных форумов, конференций, конкурсов и выставок, посвященных развитию малого бизнеса, электронной коммерции и информационных технологий в России. Эти инициативы призваны расширить возможности для молодежи в области предпринимательства и подготовить ее к работе в условиях цифровой экономики.

"Авито давно стал точкой входа в бизнес для миллионов россиян. По данным РАЭК, 62% малого и среднего бизнеса активно используют Авито в своей работе. Наши инструменты позволяют запустить свое дело в любой точке страны — от мегаполисов до малых городов и поселков. Мы предоставляем доступ к более 72 миллионам пользователей и предлагаем широкий набор сервисов, включая удобную систему верификации бизнеса, подключение CRM и аналитику. Сотрудничество с Росмолодёжью усилит нашу цель: вовлекать молодежь в предпринимательство, развивать цифровую экономику и формировать новое поколение создателей", — прокомментировал управляющий директор Авито Влад Федулов.

"Сегодня у молодёжи есть множество возможностей для профессиональной самореализации. Мы уже отмечаем рост предпринимательской активности. В России 2,7 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет, половина предприятий в прошлом году была создана людьми до 35 лет. Эти результаты стали возможны благодаря системным мерам государственной поддержки, активной работе Минэкономразвития. Особое значение имеют проекты по продвижению брендов молодых российских предпринимателей, такие как "Маркет молодых". Развивая эту деятельность, мы заключили соглашение с Авито, которое расширит возможности для молодых предпринимателей за счет объединения цифровых инструментов платформы и мер государственной поддержки", — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Партнерство с Росмолодёжью станет важным шагом в реализации государственной политики в сфере поддержки молодёжных инициатив, цифровой трансформации регионов и формирования благоприятной среды для экономического роста нового поколения. Благодаря объединению усилий государства и бизнеса молодежь получит доступ к современным инструментам развития, а страна — новые точки роста и источники устойчивого предпринимательства.

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