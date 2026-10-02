Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

Только со 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц.

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

"Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника в этом году Билайн предлагает клиентам на 30 дней бесплатно подключить сервисы для связи, безопасности и развлечений по принципу: "сначала пользуйтесь — потом решайте". Услуги отключатся автоматически, а при необходимости их действие можно будет продлить.

Так, со 2 по 9 октября все клиенты с предоплатной системой расчетов оператора независимо от текущего тарифа смогут подключить один, несколько или сразу все шесть сервисов*:

Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.

примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты. "Безлимит на 30 дней" позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу.

позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу. "Раздача PRO" позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.

позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи. "Моё имя сети" позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё.

позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё. "Облако Билайн" на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.

поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео. "Книги Билайн" обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Специальные условия действуют только в праздничную неделю. Каждым из сервисов можно будет пользоваться бесплатно 30 дней с момента подключения. Билайн предусмотрел праздничный бонус и для клиентов, которые уже платно пользуются сервисами из предложения. Тем, у кого подключены четыре или более таких услуг, оператор начислит 300 бонусных рублей, которые можно потратить на услуги связи.

Принципы доступности и выбора Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже доступен beeGPT** — первый в своём роде мультиязычный ИИ-сервис, объединивший возможности нейросетей и управление связью в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.

*С 02.10.2026 по 09.10.2026 в приложении Билайн (12+) (при необходимости обновите приложение для доступности услуг) бесплатное подключение для клиентов с предоплатной системой расчетов на 30 дней услуг "Виртуальный помощник PRO", "Безлимит на 30 дней", "Раздача PRO", "Мое имя сети", "Билайн Облако", "Билайн Книги" (если у абонента не подключены их платные версии). Через 30 дней услуги отключаются автоматически. "Безлимит на 30 дней" недоступен абонентам Чукотского АО и Норильска. Абонентам, пользующимся на платной основе 4 и более акционными услугами, начисляется 300 бонусных руб.

**beeGPT (би-джи-пи-ти) — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.