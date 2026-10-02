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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только со 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

"Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника в этом году Билайн предлагает клиентам на 30 дней бесплатно подключить сервисы для связи, безопасности и развлечений по принципу: "сначала пользуйтесь — потом решайте". Услуги отключатся автоматически, а при необходимости их действие можно будет продлить.

Так, со 2 по 9 октября все клиенты с предоплатной системой расчетов оператора независимо от текущего тарифа смогут подключить один, несколько или сразу все шесть сервисов*:

  • Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.
  • "Безлимит на 30 дней" позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу.
  • "Раздача PRO" позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.
  • "Моё имя сети" позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё.
  • "Облако Билайн" на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.
  • "Книги Билайн" обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Специальные условия действуют только в праздничную неделю. Каждым из сервисов можно будет пользоваться бесплатно 30 дней с момента подключения. Билайн предусмотрел праздничный бонус и для клиентов, которые уже платно пользуются сервисами из предложения. Тем, у кого подключены четыре или более таких услуг, оператор начислит 300 бонусных рублей, которые можно потратить на услуги связи.

Принципы доступности и выбора Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже доступен beeGPT** — первый в своём роде мультиязычный ИИ-сервис, объединивший возможности нейросетей и управление связью в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.

*С 02.10.2026 по 09.10.2026 в приложении Билайн (12+) (при необходимости обновите приложение для доступности услуг) бесплатное подключение для клиентов с предоплатной системой расчетов на 30 дней услуг "Виртуальный помощник PRO", "Безлимит на 30 дней", "Раздача PRO", "Мое имя сети", "Билайн Облако", "Билайн Книги" (если у абонента не подключены их платные версии). Через 30 дней услуги отключаются автоматически. "Безлимит на 30 дней" недоступен абонентам Чукотского АО и Норильска. Абонентам, пользующимся на платной основе 4 и более акционными услугами, начисляется 300 бонусных руб.

**beeGPT (би-джи-пи-ти) — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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