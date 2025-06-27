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Экономика и бизнес

В Тольятти выступит автор книги "Управлять по-русски"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 июля в Тольятти состоится семинар "Русский код управления — культура победы". Проведет его Ольга Самоварова — автор книги "Время управлять по-русски", разработчик авторской концепции построения национально-ориентированной системы управления, владелец "РУКОН СПГруппы", которая входит в топ-10 российских АКГ.

На лектории будут разобраны такие вопросы:

— чем русский бизнесмен отличается от немецкого, американского, китайского или японского;

— почему сотрудники в России такие безалаберные и как с этим бороться;

— на каких ценностях строить систему управления в российской компании, которая хочет вырасти до федеральных масштабов;

— как сделать культуру элементом управления и конкурентным преимуществом своего бизнеса;

— что такое русская корпорация мечты.

Семинар пройдет в Инженерном училище НПЦ БАС "Самара".

Время: 15.00-17.00, участие бесплатно.

Регистрация на семинар.

Автобусы отправятся в 14:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".

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