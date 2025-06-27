В Тольятти выступит автор книги "Управлять по-русски"

11 июля в Тольятти состоится семинар "Русский код управления — культура победы". Проведет его Ольга Самоварова — автор книги "Время управлять по-русски", разработчик авторской концепции построения национально-ориентированной системы управления, владелец "РУКОН СПГруппы", которая входит в топ-10 российских АКГ.
На лектории будут разобраны такие вопросы:
— чем русский бизнесмен отличается от немецкого, американского, китайского или японского;
— почему сотрудники в России такие безалаберные и как с этим бороться;
— на каких ценностях строить систему управления в российской компании, которая хочет вырасти до федеральных масштабов;
— как сделать культуру элементом управления и конкурентным преимуществом своего бизнеса;
— что такое русская корпорация мечты.
Семинар пройдет в Инженерном училище НПЦ БАС "Самара".
Время: 15.00-17.00, участие бесплатно.
Автобусы отправятся в 14:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет