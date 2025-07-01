Ветеран СВО из Самары открыл барбершоп

К мечте открыть собственный барбершоп житель Самары Кирилл Чеховских шел около 14 лет. В 2011 г. он поступил в школу парикмахерского искусства, где понял, что хочет специализироваться на мужских стрижках. Тогда же и зародилась идея будущего бизнес-проекта. Однако завершить обучение не удалось — Кирилл отправился на службу в Вооруженные силы России.

"Служба в армии не помешала мне совершенствовать свои навыки. Со мной были ножницы, машинка, и ко мне на стрижку приходила вся наша бригада, — вспоминает Кирилл. — После завершения службы работал в разных местах, чтобы не терять навык, и это стало, скорее, как хобби".

С началом СВО Кирилл отправился на передовую добровольцем, опять же сумка с инструментами всегда была рядом, и даже позывной у него был "Барбер". За время службы идея открыть свой барбершоп только укрепилась, молодой человек продумал концепцию, уникальные фишки своего заведения. Мысли о мечте помогали восстанавливаться после ранения, вспоминает Кирилл. Во время выполнения боевой задачи он подорвался на мине, лишился части руки и ноги, но своим подвигом спас сослуживцев.

За мужество и самоотверженность Кирилл Чеховских был награжден медалью "За Отвагу". Вернувшись домой, будущий предприниматель тут же приступил к реализации своего бизнес-проекта.

Барбершоп Big Bro Кирилл Чеховских запустил весной 2025 г. и воплотил в уютном пространстве все, о чем мечтал. Здесь можно провести фотосессию, устроить мальчишник, посидеть на веранде, заняться делами в переговорной, и главное — получить качественную стрижку от опытных мастеров.

"Планы у нас очень амбициозные: стать одним из топовых барбершопов в городе, открыть еще одну точку, думаю, это будет место для женщин, куда они могут прийти и провести весь день в приятной обстановке, наводя красоту. А еще — создать целую команду кибербарберов: обучать ребят, вернувшихся с СВО, парикмахерскому искусству, помогать им адаптировать протезы для работы", — делится предприниматель.

Сегодня тема поддержки предпринимательства и вовлечения в бизнес ветеранов СВО — один из приоритетов в работе региональных властей. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил новые меры поддержки, которые планируют ввести для этой категории предпринимателей. В следующем году планируется проведение конкурса грантов для участников СВО, у которых есть бизнес-проекты. Они смогут пройти обучение и претендовать на получение до 500 тыс. рублей.

"Кроме того, участники СВО — новые предприниматели смогут воспользоваться льготными микрозаймами Гарантийного фонда Самарской области под 1% годовых", — сказал Вячеслав Федорищев.

На базе центров "Мой бизнес" предприниматели-ветераны СВО могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском или развитием своего дела: специалисты помогут с выбором организационно-правовой формы, составлением бизнес-плана, оформлением статуса социального предприятия для лиц с ОВЗ, предложат льготные финансовые инструменты или подберут иную меру господдержки под задачи бизнеса.

Центры "Мой бизнес" работают в каждом городском округе Самарской области, региональный центр располагается по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. С подробным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru в разделе "Поддержка участников СВО". Поддержка осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".