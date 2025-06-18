Самарские компании стали финалистами Всероссийского рейтинга "Индекс дела"

Церемония награждения финалистов Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса "Индекс дела" состоялась на площадке "Мой бизнес Forum 2025" в Петербурге. Более 2,6 тыс. организаций со всей страны подали заявки на участие в рейтинге. Из Самарской области одна компания вошла в ТОП-100 лучших малых и средних предприятий страны, а еще девять отмечены в ТОП-350 и в специальных номинациях.

"Мы гордимся успехами наших предпринимателей, которые ежедневно своим трудом вносят заметный вклад в развитие региона. Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев ставит перед нами четкую задачу - создавать максимально комфортные условия для развития предпринимательства. И победы наших компаний в авторитетных федеральных рейтингах подтверждают: мы движемся в правильном направлении", - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В ТОП-100 от Самарской области вошел индивидуальный предприниматель Дмитрий Оводенко. Вот уже 10 лет его компания оказывает услуги по проектированию и запуску прикладных программ для самозанятых, предпринимателей и организаций в сфере бизнес-образования.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи: создавать новые продукты и масштабировать их до международного уровня. Для нас попадание в лучшую сотню рейтинга "Индекс дела" - это, безусловно, статус, социальный капитал. Это возможность привлечь внимание к нашим образовательным продуктам, найти партнеров и вывести компанию на новый уровень", - делится планами Дмитрий Оводенко.

Кроме участников главного списка, еще девять компаний Самарской области вошли в расширенный рейтинг ТОП-350. Среди них - ООО "Кронос", ООО "Тако", ООО "Стотек", ООО "Партнерский интеллект", ИП Смирнова Татьяна Олеговна, ИП Медведева Наталия Владимировна, ИП Седова Олеся Николаевна, ИП Костомаров Владимир Александрович. Эти компании отличились технологическими внедрениями, социальным эффектом, лидерством по обороту, производительности. Их включение в рейтинг подтверждает устойчивость и потенциал регионального бизнеса.

Также ряд самарских компаний были удостоены специальных номинаций: "ТОП региона", "ТОП по сферам", "Лидер бизнес-объединений". В этой номинации награду вручили бизнес-сообществу "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга".

"Конкуренция была колоссальной - наравне с нами боролись крупнейшие федеральные игроки. Критерии оценки конкурса включали качество участников клубов. Факт нашей победы означает одно: предприниматели нашего региона, наши резиденты, абсолютно конкурентоспособны, динамичны и способны задавать высочайшую планку в масштабах всей страны! Эта награда - яркое подтверждение нашей миссии: создавать будущее бизнеса на Волге, объединяя лучших, развивая потенциал и заявляя о нашем регионе как о мощном центре предпринимательской силы России", - прокомментировала Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга".

Всероссийский рейтинг "Индекс дела" был запущен в ноябре 2024 г. как новый инструмент поддержки предпринимателей, демонстрирующих устойчивый рост, инновационность и вклад в развитие экономики регионов.

Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП - роста, узнаваемости, потенциала, продаж и социальной ответственности. Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, умножается на свой вес, а итоговый список компаний выводится в алфавитном порядке. Такой метод дает объективную и комплексную картину устойчивости бизнеса.

"На наш взгляд, новая рейтинговая система решает сразу три задачи: предоставляет бизнесу возможность самодиагностики, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен "Индекс дела". Заложенный в него подход к оценке компаний позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней", - отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Организаторами рейтинга выступают Национальное агентство "Мой бизнес" и компания "Русбизнесметрика" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Банк-партнер - ПАО "Банк ПСБ", специальный партнер - Мегамаркет, информационный партнер - ТАСС.

Партнерами проекта выступил целый ряд крупных российских компаний: hh.ru, VK, издательство "МИФ", "Нетология" и Lerna (образовательный холдинг Skillbox), Федеральная ассоциация бухгалтеров-аутсорсеров "Платинум", группа компаний Winbd, Президентский фонд культурных инициатив, Союз деловых людей, магазин франшиз TopFranchise и экосистема сферы франчайзинга FranchCamp, Robokassa, "Моя регистрация", D2 °C-платформа для хендмейд-мастеров "Ярмарка Мастеров", маркетплейс услуг и сервисов для бизнеса eSPB.PRO, а также сервис автомобильных путешествий по России "smorodina.ru" и сервис срочной курьерской доставки для бизнеса "Достависта".