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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области растет число молодых предпринимателей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет. Это 20% от общего количества субъектов МСП.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Еще свыше 177 тыс. молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых, что составляет около 47% от общего количества применяющих специальный налоговый режим.

Средний возраст молодого предпринимателя составляет 27 лет, а самому юному предпринимателю региона — всего 15 лет. Такие данные представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области ко Дню молодежи.

Созданию в регионе необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, поддержке идей активной молодежи большое внимание уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Развитие предпринимательства в молодежной среде — один из приоритетов в работе команды региона. Приобретая необходимые знания и навыки для запуска собственного дела, молодые люди в первую очередь обеспечивают собственную занятость, а также создают новые рабочие места для жителей региона. Именно молодое поколение обладает активной жизненной позицией, пониманием современных трендов, что позволяет им создавать по-настоящему инновационные и востребованные продукты", — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предпринимательская активность молодежи до 35 лет преимущественно сосредоточена в сферах розничной торговли, цифровых и информационных технологий, креативных индустрий, дополнительного образования, бытовых и сервисных услуг. Наиболее динамично развиваются направления, связанные с онлайн-торговлей, рекламой, дизайном, фотографией, ИТ-услугами, а также частными образовательными проектами.

С 2022 г. развивает свой бренд одежды O.SHU молодой предприниматель Ольга Бараковская. Она рассказала, что не выбирала путь предпринимательства намеренно, а просто делала то, что нравится. А когда стало получаться, увидела потребность в продукте и интерес к нему — стала развивать свой бренд.

"Я несколько раз пользовалась господдержкой. Как молодой предприниматель получала грант, на средства которого купила себе необходимое оборудование, а сэкономленные деньги пустила на другие нужды — на маркетинг. Благодаря поддержке в прошлом году участвовала в ярмарке на "ВолгаФесте". Участие в таком масштабном мероприятии — это не только про продажи, но и про узнаваемость, возможность заявить о себе. Благодаря мероприятиям, которые устраивает центр "Мой бизнес" я посетила много лекций от экспертов в области моды и маркетинга", — отмечает Ольга.

Сегодня для молодых, начинающих предпринимателей в Самарской области доступны консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов и многое другое.

Получить консультацию или воспользоваться услугой можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. Полный перечень доступных инструментов господдержки размещен на едином портале. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

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