В Самарской области растет число молодых предпринимателей

На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет. Это 20% от общего количества субъектов МСП.

Еще свыше 177 тыс. молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых, что составляет около 47% от общего количества применяющих специальный налоговый режим.

Созданию в регионе необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, поддержке идей активной молодежи большое внимание уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Развитие предпринимательства в молодежной среде — один из приоритетов в работе команды региона. Приобретая необходимые знания и навыки для запуска собственного дела, молодые люди в первую очередь обеспечивают собственную занятость, а также создают новые рабочие места для жителей региона. Именно молодое поколение обладает активной жизненной позицией, пониманием современных трендов, что позволяет им создавать по-настоящему инновационные и востребованные продукты", — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предпринимательская активность молодежи до 35 лет преимущественно сосредоточена в сферах розничной торговли, цифровых и информационных технологий, креативных индустрий, дополнительного образования, бытовых и сервисных услуг. Наиболее динамично развиваются направления, связанные с онлайн-торговлей, рекламой, дизайном, фотографией, ИТ-услугами, а также частными образовательными проектами.

С 2022 г. развивает свой бренд одежды O.SHU молодой предприниматель Ольга Бараковская. Она рассказала, что не выбирала путь предпринимательства намеренно, а просто делала то, что нравится. А когда стало получаться, увидела потребность в продукте и интерес к нему — стала развивать свой бренд.

"Я несколько раз пользовалась господдержкой. Как молодой предприниматель получала грант, на средства которого купила себе необходимое оборудование, а сэкономленные деньги пустила на другие нужды — на маркетинг. Благодаря поддержке в прошлом году участвовала в ярмарке на "ВолгаФесте". Участие в таком масштабном мероприятии — это не только про продажи, но и про узнаваемость, возможность заявить о себе. Благодаря мероприятиям, которые устраивает центр "Мой бизнес" я посетила много лекций от экспертов в области моды и маркетинга", — отмечает Ольга.

Сегодня для молодых, начинающих предпринимателей в Самарской области доступны консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов и многое другое.

Получить консультацию или воспользоваться услугой можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. Полный перечень доступных инструментов господдержки размещен на едином портале. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".