16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экономика и бизнес

На Бизнес-форуме в Тольятти обсудили актуальные вопросы бизнеса

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 марта в Тольятти прошел Бизнес-форум, поднявший проблемные вопросы, с которыми столкнулись собственники бизнеса и руководители предприятий. Мероприятие было инициировано и проведено Координационным советом по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской губернской думы Владимире Бокке. Само название "2026: сохраним компанию в кризис. Выход найден" обозначило цель форума и главную тему.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

На одной площадке собрались начинающие предприниматели, опытные бизнес-игроки, а также авторитетные представители экспертного сообщества.

Знаковым событием стала церемония подписания соглашения о формировании Союза бизнес-сообществ города Тольятти. Соглашение подписали Координационный совет при депутате СГД В. В. Бокке, СРО ООО "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата г. Тольятти", технопарк "Жигулевская долина", ОО "Сделано в Тольятти", Самарское подразделение Ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров "ПлатинУМ", Агентство развития культуры и креативных индустрий СКРЕПКА и др. Консолидация усилий бизнес-объединений даст больше возможностей для эффективного взаимодействия представителей бизнеса и органов власти, защиты интересов предпринимателей, совершенствованию бизнес-среды и роста предпринимательской активности.

Тема первого блока форума "Налоговые изменения и влияние на бизнес" вызвала особый интерес участников. Это и понятно: продолжающаяся развиваться налоговая реформа коснулась каждого бизнеса. Представители УФНС Самарской области, а также профильных юридических, налоговых и бизнес-компаний рассказали, как найти работающие инструменты при ведении деятельности, выбрать оптимальный налоговый режим и не прибегать к сомнительным налоговым схемам, как защититься от доначислений, от кассовых разрывов и блокировки счетов. Сбербанк, выступивший генеральным партнером форума, представил действующие программы для развития бизнеса.

Вопросы следующего блока "Внедрение электронных перевозочных документов" (ЭПД) касались актуальных в настоящее время изменений в деятельности транспортно-логистического комплекса. Специалисты ФНС России, эксперты ГК Астрал и транспортники поделились с участниками форума первыми итогами внедрения ЭПД, с учетом текущей конъюнктуры рынка логистики, технической интеграции ЭПД и реальной практики.

Как избежать потери активов, уберечь бизнес от конфискации и грамотно передать его по наследству — эти вопросы обсуждались на форуме в блоке "Личные фонды и защита активов". Ведь кризис всегда заставляет задуматься, как защитить то, что уже заработано.

О стратегии компании как источнике устойчивости в кризис, о ее необходимости и эффективном использовании было рассказано в блоке "Стратегия как источник устойчивости организации".

Участники активно и с пользой провели время: задавали вопросы и сами рассказывали про свой опыт, получили профессиональные ответы и рекомендации, которыми щедро делились спикеры. Неформальная атмосфера отлично способствовала продуктивному общению. Главное — диалог состоялся. Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения и разбора реальных кейсов из сегодняшней жизни бизнеса. Все практические решения и рекомендации предприниматели уже завтра смогут применить в своей деятельности.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5