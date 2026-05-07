16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Северсталь Сеть" усиливает цифровую инфраструктуру Аналитики рассказали, сколько теряет бизнес из-за неотвеченных сообщений Малый и средний бизнес Самарской области привлек почти 2 млрд руб. льготных средств на развитие ВТБ профинансировал первый в Самарской области проект комплексного развития территории Предпринимателей Самарской области приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса "Знай наших"

Экономика и бизнес

"Северсталь Сеть" усиливает цифровую инфраструктуру

МОСКВА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Северсталь Сеть", созданная в результате объединения компаний "Северсталь Дистрибуция" и "А ГРУПП", усиливает цифровую инфраструктуру и запускает модульный центр обработки данных на площадке складского комплекса в Подольске. Новый дата-центр усилит надежность ключевых систем площадки и станет важным элементом дальнейшего развития цифровых и клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок "Северсталь Сети" в Московском регионе и "Лучшая металлобаза в Центральном федеральном округе" по итогам 2025 года по версии Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Инфраструктура комплекса позволяет поддерживать в наличии на складе до 34 тысяч тонн металлопроката широкого сортамента — от трубной продукции до сортового проката — и оперативно отгружать заказы во все федеральные округа России.

Одной из ключевых особенностей площадки является организация многопозиционных отгрузок — в рамках одного контракта клиенты могут формировать поставки по десяткам позиций. Такой подход сокращает количество закупочных операций и снижает логистические издержки. Также складской комплекс предоставляет услугу разбивки крупных пачек на части требуемого размера, что позволяет клиентам получать металл поштучно, в розницу или по нужному весу, не переплачивая за лишний объём.

Современная автоматизированная система управления складскими процессами обеспечивает точный учёт, а отдельный склад предварительной комплектации помогает предоставить оперативную обработку заказов. На производственном участке выполняются услуги по резке металла: газовая и абразивная резка, работы на ленточнопильных станках и гильотине, поперечная резка.

Для клиентов доступны различные варианты упаковки: стандартная упаковка лентами на паллетах и поддонах с деревянными прокладками, а также решения для поставок в Крайний Север и регионы с высокой влажностью (усиленная упаковка, морская увязка грузов). Возможны погрузка на деревянные ложементы и использование коротких автомобилей для объектов со сложным подъездом.

Запуск модульного центра, построенного компанией AUXO совместно с ДАТАРК, усилит надежность IT-систем металлоцентра, обеспечивая бесперебойную работу всех автоматизированных систем и гарантирует непрерывность работы даже при аварийных ситуациях.  

"Северсталь Сеть" последовательно совершенствует сервис для клиентов малого и среднего бизнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Мы знаем, что для наших клиентов критически важны скорость, прозрачность и предсказуемость поставок, а значит, устойчивость IT-систем становится одним из факторов конкурентоспособности. Запуск модульного центра обработки данных в Подольске усиливает надежность ключевых систем складского комплекса и помогает нам обеспечивать еще более быстрый, удобный и предсказуемый сервис на всех этапах — от оформления заказа до отгрузки", — отметил Владимир Пуликов, руководитель бизнес-развития "Северсталь Сети".

В ноябре 2025 года "Северсталь" объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть" для работы со средним и малым бизнесом.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31