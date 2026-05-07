Предпринимателей Самарской области приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса "Знай наших"

Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс и при поддержке ВЭБ.РФ запустило новый сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Прием заявок открыт до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф.

фото: министерство экономразвития СО

Конкурс "Знай наших" — это возможность для отечественных брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

"Участие в конкурсе открывает перед предпринимателями Самарской области новые горизонты для развития и роста. Это возможность не только заявить о своих достижениях, но и получить реальную поддержку для дальнейшего масштабирования бизнеса, — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Приглашаю предпринимателей региона подавать заявки и заявлять о своем бренде на всю страну".

К участию в конкурсе приглашаются малые и средние предприниматели — отечественные производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Особое внимание в этом году уделено технологическим брендам. Для этого направления предусмотрен целый ряд отдельных номинаций. Так, подать заявку могут команды, которые разрабатывают и создают решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства, энергетики будущего, транспортной инфраструктуры и др.

Среди критериев отбора брендов — локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победителей ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка.

Предприниматели Самарской области являются активными участниками конкурса, и их проекты получают высокую оценку экспертного жюри. Так, в прошлом году в число лучших вошли два производителя из Самарской области: бренд дыхательных тренажеров "Айроник" самарской компании Самоздрав и тольяттинский производитель фитнес-десертов "Фитнес шок".

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта, обучении работе на маркетплейсах и др.

Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям оказывают центры "Мой бизнес" региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.