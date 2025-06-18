В Самарской области пройдет ежегодная интеллектуальная ярмарка

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"Клуб директоров" Самарской области совместно с Высшей школой международного бизнеса Самарского университета 5 июля проведет ежегодную интеллектуальную ярмарку. Это событие, ставшее традиционным, собирает на одной площадке экспертов, ученых, предпринимателей, заинтересованных в обмене знаниями и опытом.