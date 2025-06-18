В Самарской области пройдет ежегодная интеллектуальная ярмарка

"Клуб директоров" Самарской области совместно с Высшей школой международного бизнеса Самарского университета 5 июля проведет ежегодную интеллектуальную ярмарку. Это событие, ставшее традиционным, собирает на одной площадке экспертов, ученых, предпринимателей, заинтересованных в обмене знаниями и опытом.
Основной докладчик - Валерий Сенков. Тема его выступления - "Управление финансовыми рисками и взаимодействие с фискальными органами".
В рамках пленарной части прозвучат доклады финалистов конкурса "Инновационные лидеры Самарской области". Этот конкурс, направленный на выявление и поддержку талантливых новаторов, служит важным элементом региональной инновационной экосистемы.
"Вторая часть ярмарки - поездка на теплоходе. Этот формат позволит участникам продолжить общение, укрепить существующие деловые связи. Приглашаем к участию с семьями!" - сообщили организаторы.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет