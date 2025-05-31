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Малый бизнес Экономическая политика

Авито Бизнес 360: каждый десятый предприниматель зарабатывает первый миллион в первый же год

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито Бизнес 360 совместно с представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" в преддверии недели предпринимательства опросили почти 500 представителей МСП со всей России. Оказалось, что каждый десятый предприниматель заработал первый миллион чистой выручки на бизнесе в первый же год ведения своего дела, а каждый третий начинал совсем без стартового капитала. Причем 37% начинали первое дело полностью самостоятельно — без помощи партнеров, родственников и друзей.

Ничего личного — только бизнес

Треть (30%) предпринимателей открыли свой первый бизнес до 25 лет, причем 7% из них и вовсе раньше, чем им исполнилось 18. Чуть меньше (28%) начали свое первое дело в возрасте от 25 до 30 лет, 31% — в возрасте от 30 до 40 лет. Еще позже предпринимателями стали 11% опрошенных, из них после 50 лет — только 3%. Таким образом, большинство (58%) начали бизнес до 30 лет.

Каждый десятый опрошенный заработал первый миллион рублей на своем деле в первый же год предпринимательства (10%). В первые 1–2 года — 23%. Почти столько же (24%) добились этого только через 3–5 лет после старта бизнеса, а 21% — более чем через 5 лет. При этом 22% еще только на пути к этой цели.

"Онлайн-платформы, такие как Авито, сегодня играют ключевую роль в решении бизнес-задач, предоставляя предпринимателям все необходимые инструменты. Авито является настоящей колыбелью предпринимательства, мы хорошо понимаем потребности малого бизнеса. На нашей площадке представители МСП могут быстро закрыть весь спектр бизнес-задач — от поиска оборудования и спецтехники до найма сотрудников и заказа услуг. Более 87% предпринимателей используют платформу для покупки готового бизнеса, а 74% — франшиз. В прошлом году мы запустили отдельное пространство для бизнеса Авито Бизнес 360, где агрегировали предложения для МСП — сейчас уже более 70 млн от 100 тыс. поставщиков. Также в пространстве работают сервисы, которые помогают бизнесу решать свои задачи быстрее. Например, можно быстро провести "мини-тендер" и сравнить цены для выгодной покупки профессионального оборудования", — прокомментировал Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес360".

Большинству (45%) на момент первого заработанного миллиона было от 30 до 40 лет. Четвертая часть опрошенных (27%) добились этого в возрасте от 25 до 30 лет. До 25 лет с этой задачей справились лишь 11%. А 17% сделали это уже после 40 лет.

Временные трудности

В качестве трудностей в начале пути по созданию бизнеса чаще всего предприниматели отмечали отсутствие соответствующего опыта (17%). Еще по 7% отметили дефицит кадров и нехватку знаний и опыта в работе с официальными инстанциями и государственными органами, а 6% ошибались с выбором партнеров или подрядчиков.

Также 15% пожаловались на недостаток стартового капитала. У трети предпринимателей (36%) в самом начале его не было вообще. У 20% было только около 50 000 рублей, у 12% — от 50 000 до 100 000 рублей. Еще меньше опрошенных (10%) накопили на дело от 100 000 до 300 000 рублей. В основном в качестве стартового капитала предприниматели использовали личные сбережения (43%). Еще 19% занимали деньги у родственников или друзей, 13% — брали кредиты. Привлечь инвестиции или партнера с капиталом удалось лишь 6%.

В основном (37%) опрошенные предприниматели создавали свое первое дело самостоятельно. Четверть (28%) открывали бизнес вместе с друзьями или членами семьи. Каждый пятый (20%) сумел найти себе партнера, а 13% создавали предприятие на базе команды специалистов.

Широкий выбор

Среди самых популярных сфер для первого бизнеса — услуги (26%), торговля (21%), производство (11%), строительство (6%) и общепит (4%). В основном это только офлайн-бизнес (47%). 42% работают в гибридном формате и лишь 11% исключительно онлайн.

Готовый бизнес каждый желающий может купить на Авито. Именно покупка готового дела является самой популярной целью обращения на платформу в категории — в январе–марте этого года на нее пришлось 84% запросов от всех обратившихся в раздел "Готовый бизнес" в Самаре. Еще 9% искали дело, к которому можно присоединиться в качестве партнера. За квартал количество таких желающих выросло на 11%, а за год — на 20%.

Также 6% хотели инвестировать в чье-то предприятие, а 3% — взять бизнес в аренду. По итогам I квартала 2025 года в Самаре сильнее всего вырос спрос на покупку бизнеса в сфере общепита (+42%), пунктов выдачи заказов (+32%) и развлечений (+24%).

Территориальный признак

Большая часть предпринимателей (33%) начинали бизнес в средних городах с населением 100–500 тыс. жителей. Четверть (23%) стартовали в миллионниках, 18% — в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. В Москве или Санкт-Петербурге свое первое предприятие открыли 9%.

Территориально предприятия в основном открывали в Центральном федеральном округе (23%). А также в Сибирском (17%), Приволжском (16%), Южном (13%) и Дальневосточном (10%) федеральных округах. Реже всего — в Северо-Кавказском федеральном округе (6%).

"Обращает на себя внимание, что миллион зарабатывали сформировавшиеся предприниматели в диапазоне от 30 до 40 лет. Также интересно, что молодёжь до 25 лет активно идут в бизнес (30% опрошенных). В этой связи важно давать правильную информацию о ведении бизнеса, сервисах, которые помогают начинающим предпринимателям, ну и конечно развивать наставничество. Также традиционно старт бизнеса случился в услугах и торговле, что говорит о лёгкости входа и понятной модели развития", — исполнительный директор "ОПОРЫ РОССИИ" Андрей Шубин.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

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