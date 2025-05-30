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Малый бизнес Экономическая политика

Самарские бренды могут выйти на федеральный уровень: заявки на конкурс "Знай наших" принимают до 1 июня

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов "Знай наших". Заявки принимаются до 1 июня 2025 г. на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Продовольственные товары", "Креатив", "Высокие технологии" и "IT".

"Это отличная возможность продемонстрировать качество продукции, уникальные традиции и инновационные подходы местных предприятий, повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание широкой аудитории потребителей", — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Производители Самарской области являются активными участниками конкурса — в 2024 г. две компании региона вошли в число победителей. В этом году желающих заявить о своем бренде на всю страну — не меньше.

Так, среди участников в номинации "Креатив" — предприятие "ХоКо" из Тольятти. Вот уже почти 10 лет компания производит ювелирные изделия: детали интерьера, сервировки стола, наградную продукцию, а также индивидуальные изделия под заказ.

"Наше участие в конкурсе брендов продиктовано желанием показать всей стране уникальные региональные бренды, которыми мы вправе гордиться. Мы стремимся рассказать о собственных успехах, о нашем родном городе, где рождаются и крепнут наши амбициозные проекты. Разумеется, известность — один из ключевых мотиваторов любого участника конкурса, и мы — не исключение. Ведь бизнес — это, в том числе, стремление заявить о себе громко и уверенно", — рассказал сооснователь компании Олег Кулагин.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. Основные задачи этого масштабного проекта — найти и "подсветить" отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, содействовать масштабированию производства востребованных отечественных продуктов.

Поддержку предпринимателям оказывают и центры "Мой бизнес" Самарской области, где можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела.

Также до 1 июня жители Самарской области могут подать заявку на форум "Сильные идеи для нового времени". Свои инициативы, которые внесут значимый вклад в развитие страны, можно оставлять на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты принимаются по пяти направлениям, среди которых "Национальная предпринимательская инициатива".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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