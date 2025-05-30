Самарские бренды могут выйти на федеральный уровень: заявки на конкурс "Знай наших" принимают до 1 июня

Производители Самарской области могут заявить о себе на Всероссийском конкурсе растущих брендов "Знай наших". Заявки принимаются до 1 июня 2025 г. на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Продовольственные товары", "Креатив", "Высокие технологии" и "IT".

"Это отличная возможность продемонстрировать качество продукции, уникальные традиции и инновационные подходы местных предприятий, повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание широкой аудитории потребителей", — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Производители Самарской области являются активными участниками конкурса — в 2024 г. две компании региона вошли в число победителей. В этом году желающих заявить о своем бренде на всю страну — не меньше.

Так, среди участников в номинации "Креатив" — предприятие "ХоКо" из Тольятти. Вот уже почти 10 лет компания производит ювелирные изделия: детали интерьера, сервировки стола, наградную продукцию, а также индивидуальные изделия под заказ.

"Наше участие в конкурсе брендов продиктовано желанием показать всей стране уникальные региональные бренды, которыми мы вправе гордиться. Мы стремимся рассказать о собственных успехах, о нашем родном городе, где рождаются и крепнут наши амбициозные проекты. Разумеется, известность — один из ключевых мотиваторов любого участника конкурса, и мы — не исключение. Ведь бизнес — это, в том числе, стремление заявить о себе громко и уверенно", — рассказал сооснователь компании Олег Кулагин.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс. Основные задачи этого масштабного проекта — найти и "подсветить" отечественные бренды, помочь российским компаниям занять освободившиеся рыночные ниши, содействовать масштабированию производства востребованных отечественных продуктов.

Поддержку предпринимателям оказывают и центры "Мой бизнес" Самарской области, где можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела.

Также до 1 июня жители Самарской области могут подать заявку на форум "Сильные идеи для нового времени". Свои инициативы, которые внесут значимый вклад в развитие страны, можно оставлять на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты принимаются по пяти направлениям, среди которых "Национальная предпринимательская инициатива".