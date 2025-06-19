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Экономика и бизнес

Рекордные 13,5 млн самозанятых в России: как обеспечить справедливое регулирование платформенной экономики

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума на сессии "Платформенная экономика - экономика будущего времени" Влад Федулов, управляющий директор Авито, рассказал об особенностях регулирования цифровых платформ и необходимости правового регулирования различных категорий самозанятых, а также об учете особенностей платформ занятости для обеспечения справедливых и эффективных условий на рынке труда.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

По данным ФНС на 31 мая 2025 в России зафиксировано рекордное количество самозанятых - 13,5 млн чел. Самозанятые - это неоднородная группа, и важно выделять их в отдельные кластеры для более точного регулирования.

Традиционные формы занятости трансформируются вслед за цифровизацией, и без самозанятых невозможно представить развитие современных цифровых сервисов. Из 8,5 миллиона активных самозанятых только треть работают на платформах занятости. Остальные представляют собой малых предпринимателей с высокой степенью самостоятельности, так как реализуют товары или оказывают услуги через маркетплейсы или классифайды, либо делают это оффлайн. Они работают с собственными клиентами и не зависят от цифровых платформ, кто-то сдает квартиры в аренду, либо оказывает ИТ-услуги.

Новым явлением на рынке услуг и труда стали платформы занятости, такие, как "Авито Подработка". Такие сервисы, в отличие от уже привычных классифайдов услуг, часто влияют на ценообразование, а также на условия оказания услуг самозанятыми. Исполнители, работающие через такие платформы, не являются полностью независимыми предпринимателями, но и не находятся в статусе наемных работников. Они могут выбирать удобные для себя заказы, а их деятельность регулируется алгоритмами платформ, которые влияют на процесс и условия выполнения заказов.

"При разработке законодательства о платформенной экономике важно учитывать различия между самозанятыми и отдельно между типами платформ. Мы поддерживаем инициативы правительства по созданию сбалансированного регулирования, которое учитывало бы специфику функционирования цифровых платформ, чтобы обеспечить их эффективное развитие и интеграцию в современную экономику. При этом оно должно создать условия для дальнейшего развития института самозанятости", - отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Участники сессии в целом обсудили важность сохранения темпов развития цифровой экономики и, в частности, платформ, при этом создавая справедливые рамки для игроков этого рынка.

"Платформа - это не просто "цифровой рынок". Это инфраструктура, модель влияния, система правил. И именно тип платформы во многом определяет, насколько свободен или зависим человек, сколько он зарабатывает и какие у него есть возможности для роста. Регулирование цифровых платформ должно быть как настройка тонкого механизма - аккуратным, поэтапным и обязательно с учетом реального многообразия моделей. Одно правило для всех точно не сработает", - прокомментировала Марина Блудян, Первый вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Временная занятость становится все более востребованной. По данным исследования "Авито.Подработки" (8 тыс. респондентов старше 18 лет), каждый второй респондент подрабатывает, а большинство из них занимаются этим каждую неделю. При этом подработку можно совмещать с основной деятельностью. В среднем подработка приносит россиянам 20% ежемесячного дохода.

"Авито.Подработка" - это платформа временной занятости, запущенная в 2025 году. Сервис работает в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Петербурге, но постепенно распространится по России. Сервис помогает бизнес-заказчикам, среди которых крупные ритейлеры, оперативно привлекать временных исполнителей для срочных задач, а исполнителям - быстрее находить подработку с прозрачными условиями без каких-либо собеседований.

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