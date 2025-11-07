16+
Экономика и бизнес

Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе "УМНИК-2025"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аспирантка кафедры "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" (АТС) электротехнического факультета ПривГУПС Снежана Надежкина стала победителем всероссийского конкурса "УМНИК-2025" по направлению Н4 "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии".

Фото: пресс-служба ПривГУПС

На минувшей неделе Фонд содействия инновациям подвел итоги одного из самых ожидаемых конкурсов для молодых ученых — УМНИК-2025" (проводится в рамках программы "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" федерального проекта "Технологии").

"Мы гордимся тем, что молодые ученые нашего региона достигают таких высоких результатов на всероссийском уровне. Победа Снежаны Надежкиной в конкурсе — это не только признание ее индивидуального таланта, но и подтверждение высокого уровня научных исследований, проводимых в нашем регионе. Мы будем продолжать поддерживать молодых ученых и создавать условия для реализации их инновационных проектов. Эта задача обозначена губернатором Вячеславом Федорищевым как приоритетная в сфере развития науки и технологий в регионе", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В 2025 г. за право получить грант на реализацию своих идей боролись 3300 молодых инноваторов со всей России, по результатам строгого отбора финансирование получили 500 лучших проектов. Размер гранта составляет около 500 тыс. рублей. Снежана Надежкина вошла в число победителей и получит грант на реализацию своего проекта "Разработка модуля измерительного канала диагностики распределенных токопроводящих стыков".

Разработка модуля функционального диагностирования проводилась в рамках научно-практических и прикладных исследований отраслевого университета. На конкурс был предложен проект создания стационарного устройства (модуля) для определения погрешностей, получаемых при ручных измерениях и методах контроля стыков на железнодорожной инфраструктуре.

"Модуль будет устанавливаться в релейном шкафу автоблокировки или на посту электрической централизации, которые расположены вдоль железнодорожных линий. Результаты измерений позволят минимизировать погрешности в измерениях, что снизит вероятность возникновения отказов в работе токопроводящих рельсовых стыков и повысит уровень безопасности движения поездов", — рассказала Снежана Надежкина.

И еще одна особенность разработки — модуль сможет автоматически диагностировать исправные и предотказные состояния рельсовых стыков. При этом функциональное диагностирование состояний сопротивлений токопроводящих стыков осуществляется в процессе эксплуатации рельсовых цепей, когда на вход аппаратуры поступает только напряжение источника опроса рельсовых линий с целью определения состояний: свободны, заняты или неисправны. Результаты первичной диагностики будут передаваться в аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля для построения подсистемы предиктивной аналитики.

К разработке молодого ученого уже проявили интерес в компании ОАО "РЖД" и крупные промышленные предприятия региона, имеющие собственные железнодорожные станции. Компании готовы оказать содействие в реализации проекта и дальнейшем внедрении модуля на инфраструктуре. В частности, планируется предоставить полигон железной дороги и части промышленных станций для тестирования данного модуля в комплексе с действующими устройствами мониторинга инфраструктуры. Провести испытания опытного образца на железнодорожной инфраструктуре планируется в течение следующего года.

