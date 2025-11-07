В Самаре капитально отремонтируют контактную сеть по ул. Ново-Садовой

МП "ТТУ" объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует контактную сеть по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Постникова Оврага. Начальная цена контракта составляет 112,1 млн рублей.
Победитель торгов определится после 24 ноября. Он должен выполнить работы до 31 октября 2026 года.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.