В Самаре капитально отремонтируют контактную сеть по ул. Ново-Садовой

МП "ТТУ" объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует контактную сеть по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Постникова Оврага. Начальная цена контракта составляет 112,1 млн рублей.