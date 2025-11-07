Связь 4G от МТС пришла еще в 17 населенных пунктов Борского района

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по запуску в эфир базовых станций и расширении покрытия 4G в Борском районе Самарской области. Новые площадки выведены в эфир сразу в 17 населенных пунктах, где проживает более 8000 человек.

Масштабные работы по модернизации телеком-оборудования в Борском районе начались в конце 2024 года. После проведения всех технических мероприятий, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет появились как в крупных селах Петровка, Коноваловка, Заплавное, Языково, Долматовка, Алексеевка и Усманка, так и в менее крупных населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек: Подсолнечное, Подгорное, Ново-Геранькино, Благодаровка, Васильевка, Соковнинка, Неприк, Широченка, Покровка, Соколовка. Жители этих сел, а также автомобилисты, проезжающие по трассам через населенные пункты, заметят улучшение качества связи и смогут всегда оставаться на связи, строить маршруты в навигаторе и использовать другие цифровые возможности для решения социальных вопросов, для работы и учебы. Сеть 4G также накрывает все основные социальные объекты, школы и магазины в селах, куда пришла связь МТС.

Борский район славится своими природными и музейными местами, минеральными водами. Но главная реликвия, безусловно, нацпарк "Бузулукский бор", площадью более 86 тысяч гектар. Осенью сотрудники МТС высадили здесь гектар молодого хвойного леса на месте погибшего от пожара массива.

"В Борском районе мы запустили в эфир почти два десятка новых площадок, поскольку географически населенные пункты достаточно удалены друг от друга, есть и свои особенности рельефа. Нашим приоритетом было обеспечить покрытие сети МТС даже в удаленных селах и поселках, увеличить скорость мобильного интернета, который в сельской местности выступает альтернативой домашним сервисам. Качественная связь открывает множество возможностей для местных жителей", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.