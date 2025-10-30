МТС расширила сеть в Красноярском районе, где располагались крепость от кочевников и храм Перуна

ПАО "МТС", цифровая экосистема сообщает о расширении покрытия сети 4G в Красноярском районе Самарской области. Новые площадки выведены в эфир сразу в 14 населенных пунктах, где совокупно проживает более 5000 человек.

Расширение покрытия сети позволит местным жителям и гостям района получить еще больше цифровых возможностей для удаленной работы, образования, оплаты коммунальных услуг, оформления социальных пособий и заказов на маркетплейсах. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет пришли в села Шилан, Русская Селитьба, Хорошенькое, Красный Городок, Колодинка, Малая Каменка, Лопатино, Чапаево, Булак, Украинка, Тремасово, Светлый Ключ, Тростянка и Михайловка. Улучшение качества связи в результате масштабных работ на сети МТС заметят и на трассе М5, которая пролегает через Красноярский район.

Крепость "Красный Яр" на территории стадиона является памятником культуры и одной из главных достопримечательностей района. Вал и фельдшанц крепости сохранились, образуя рисунок в виде четырехугольника с ромбами по углам. В 1736 году именно здесь была построена грозная крепость, защищавшая местные территории от кочевых народов. В селе Раковка находится другая достопримечательность — памятник архитектуры Свято-Троицкий женский монастырь, построенный в 1859 году. Нередко туристы приезжают в село Чапаево, где в урочище Каменный Лес. На холмах и в полях обнаружены каменные изваяния, на которых древними камнетесами оставлены рисунки и символы молний. Краеведы считают, что место могло быть святилищем Перуна и когда-то давно здесь проводились обряды. Делиться фотографиями и видео этих и других видовых мест Красноярского района в моменте теперь будет проще из-за нового покрытия сети 4G.

"Красноярский район тесно связан с Самарой из-за своей территориальной близости. Многие городские жители приезжают сюда не только как туристы, но и выбирают район для строительства дач и загородных домов. Наша сеть здесь уже была достаточно развита в районном центре и крупных селах, сейчас же устойчивая голосовая связь появилась не только в новых малых населенных пунктах, но и появилась на участках трасс и тех локаций, где необходимо было расширить покрытие сети", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.