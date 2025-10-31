Кибер-колдовство и фокусы с исчезновением: как пережить Хэллоуин, если ты предприниматель

В детстве мы боялись вампиров из кино и рассказывали друг другу страшилки про призраков. Прошли годы, и мы, казалось, больше не верим в сказки. Между тем угрозы никуда не делись. Они окружают нас везде — на улице, в быту и даже на работе. Но теперь главные злодеи современных предпринимателей — вовсе не монстры, а фишинг, утечки, взлом, подмена данных и DDoS-атаки. Как с ними бороться? Посмотрим на примере молодого предпринимателя Артема, который создал компанию по аренде строительной техники.

История первая — про оборотня, который просит "подписать документ"

Говорят, оборотни появляются при полной луне. Но тот, о котором шли разговоры в компании Артема, появлялся при полном инбоксе. Иногда все начиналось с невинного уведомления, документа от партнера или сообщения от приятеля, который не писал уже лет пять. Кликаешь — и все. Данные похищены, компьютер заражен.

После череды таких инцидентов в компании Артема стало неспокойно. Каждый разговор в рабочем чате сводился к настойчивым проверкам:

— Артем Иванович, я из бухгалтерии.

— Точно?

— Да.

— Тогда напишите, что у нас в сейчас лежит в холодильнике.

Бухгалтер Нина Васильевна обижалась — 30 лет в профессии, а ей не доверяют! Очень скоро Артем понял, что долго так продолжаться не может, нужно принимать решительные меры. Поэтому собрал он коллектив и отправил всех — даже Нину Васильевну — на курсы кибербезопасности.

Там узнали сотрудники, что даже у оборотня с его хитрым фишингом есть отличительные черты. То ошибка в адресе или опечатка попадется, то уж слишком настойчивый тон письма — все-то собеседнику нужно срочно да обморочно. Больше коллектив Артема себя обмануть не дает, и фишинговые письма сразу летят в корзину.

История вторая — про миллион заявок от "мертвых душ"

Очередное испытание началось в самую обычную среду. Специалист по аренде Тамара открыла CRM и застыла: система не грузилась. Внутренняя сеть не подавала признаков жизни. Весь бизнес парализовало.

— Ребята, — сказал Паша из IT, — у нас катастрофа. Сеть штурмуют призраки. Заявки есть, но все — от мертвых душ!

— И много их? — спросила Катя из маркетинга.

— Целый легион. Ботнет называется. Короче, это DDoS-атака.

И начался хаос. Боты-призраки атаковали сеть так настойчиво, что некогда было и вздохнуть. Паша нервно кликал по консоли. Тамара уже доставала пузырек с валерьянкой. Катя писала в чат клиентам: "Небольшие технические сложности, скоро все починим!" — а потом стирала слово "небольшие".

И тут в дверях появился Дима. Тот самый, что по вечерам устраивал в переговорке турниры с настолками и был геймером во втором поколении.

— Что у вас тут, битва? — спросил он весело.

— Почти, — ответил Паша, не отрываясь от монитора. — На нас идет лавина запросов. Сервер не выдержит.

Дима присвистнул.

— Ну так укрепляйте стену.

— Что? — удивился Артем.

— В стратегиях все просто. Если нечисть лезет на стены — не паникуй, строй еще одну линию обороны. В играх это самому делать надо, а мы можем взять на вооружение специальное решение от мобильного оператора Т2 и "Солар". В наборе — весь арсенал защиты от киберугроз. Облачная платформа помогает не потерять стабильность, когда в виртуальном поле разворачивается битва с темными силами, и бережет данные пользователей, чтобы они не попали в руки противнику. Даже при атаке на сайт наши клиенты продолжат делать покупки!

— То что надо! — согласился Артем.

С тех пор киберстраж от Т2 и "Солар" стоит на защите компании. А личный кабинет платформы — как смотровая башня. Сразу дает доступ к аналитике и отчетам, чтобы управлять бизнесом было еще проще.

История третья — о бесследном исчезновении

Вечером в пятницу, когда офис уже опустел, телефон Артема зазвонил. Это был его приятель, владелец пиццерии Игорь.

— Артем, атас! — заорал он без приветствия. — У меня в компании творится какая-то чертовщина! Они… они просто исчезли!

— Кто?

— Деньги! Клиенты пишут, что оплату на сайте произвели, но нам ничего не пришло! Что это, если не колдовство?

Артем призадумался. Что-то здесь явно было не так, но вот колдовство ли это?

— А давно это началось?

— Да с обеда уже. Нам покупатели уже все телефоны оборвали! Говорят, платили как обычно — через сайт.

Артем сразу все понял. Это не магия. Вернее, не классическая магия, а цифровая. Это подмена данных — хитрая, тихая, почти незаметная. Мошенники пытались такое в компании Артема провернуть, да умные системы от Т2 и "Солар" на базе искусственного интеллекта не позволили.

— Игорь, не паникуй, — сказал он спокойно. — Все поправимо. Видимо, кто-то вставил свой скрипт в платежную форму.

— Но как? — Игорь тяжело выдохнул. — Никто подвоха не заметил! А транзакции, получается, куда-то в чужие руки уходят!

— Отправил тебе ссылку на систему защиты от оператора Т2 и "Солар". Система будет "ловить" все попытки подмены, чтобы беречь и твои нервы, и твои деньги. И не расстраивать впредь клиентов!

— Отлично, Артем! С меня пепперони!

Игорь решил, что на те же грабли больше наступать не будет — в сфере информационной безопасности "на авось" ничего не работает. Защиту лучше доверять проверенным системам.

Решение от Т2 и архитектора комплексной кибербезопасности "Солар" объединяет три продукта для противодействия основным видам онлайн-угроз. Их подключение не требует дополнительного оборудования и осуществляется через изменение DNS-настроек. Искусственный интеллект позволяет выявлять новые сценарии атак и гибко подстраиваться под актуальные угрозы.

В личном кабинете платформы доступны детальные отчеты и аналитика, которые позволяют отслеживать эффективность защиты и выявлять потенциальные опасности для бизнеса. Продукт входит в список российского ПО и доступен в нескольких тарифных планах.

Базовый тариф обеспечивает полную защиту от DDoS-атак, а оптимальный способен защитить систему от спама и ботов. Весь комплекс мер предусмотрен в продвинутом тарифе, который предотвращает подмену информации и снижает риск утечки данных пользователей.