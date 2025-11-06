16+
Транспорт и связь

Бесплатная связь с безлимитом и еще 4 причины перейти на Т2

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Любые перемены — всегда к лучшему. Если это ваш девиз, то сегодня мы подскажем вам еще одну идею для обновлений. Мобильный оператор Т2 вновь устанавливает "другие правила" и предлагает топовые тарифы на особых условиях. Есть сомнения? Мы собрали пять причин обзавестись sim-картой Т2 уже сегодня.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Пользуйся и не плати. Оператор предоставляет бесплатную связь абонентам, которые перейдут в Т2 со своим номером. Это тариф "Везде онлайн", который будет доступен бесплатно шесть месяцев, после чего скидка на него составит 50%, а также тариф "Хватит!", который тоже будет доступен бесплатно полгода. А на тариф "Мой онлайн" будет действовать скидка в размере половины стоимости бессрочно.

Гб и минуты работают на вас. Остатки по тарифному плану не только вечно переносятся и не сгорают, но и становятся валютой. Обменивайте их в маркете Т2 и возвращайте потраченные минуты и Гб в рамках гигабэка.

Качество в приоритете. Т2 постоянно развивает свою сеть, строит новые базовые станции и расширяет зону покрытия. Уже 94,2% населения Самарской области проживает на территории присутствия Т2, и этот показатель растет. Т2 прокачивает сеть в крупных жилых комплексах, на трассах и в локациях, где отмечается активный рост потребления интернет-трафика.

Одна подписка вместо тысячи. Получите подписку MIXX S на один месяц после перехода на Т2. Пользуйтесь Wink, "Кинопоиск", Яндекс Плюс или другими нужными сервисами на выбор и не беспокойтесь, что забыли что-то оплатить. Оператор берет это на себя.

Связь без минусов — в каждом тарифе. Не успели оплатить услуги связи? Пользуйтесь самыми необходимыми приложениями и звоните безлимитно на номера Т2 до трех дней. Услуга включается автоматически.

Чтобы перейти в Т2 со своим номером, нужно выбрать тариф и отправить заявку на перенос номера. Далее необходимо оплатить первый месяц связи, а уже со второго начнут действовать скидки, и вы сможете пользоваться тарифом бесплатно в рамках акции. Услуга доступна для абонентов любых операторов, которые присоединяются к Т2.

