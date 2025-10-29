Интерес россиян к внутреннему туризму растет. Количество пользователей на некоторых направлениях выросло на 20%, подсчитал Билайн. Вот необычные точки России, в которых летом сетью Билайна воспользовались миллионы пользователей.
Так, Байкал вдохновил этим летом 1,5 миллиона клиентов оператора. Самое глубокое озеро в мире притягивает как любителей уединенного, так и активного отдыха. В заливе Посольский сор, к примеру, занимаются виндсерфингом.
Один из центров горнолыжного спорта Архыз (Карачаево-Черкесия) в сезон отпусков принял почти полмиллиона пользователей Билайна. Помимо снежных вершин тут любуются бирюзовыми Софийскими и Дуккинскими озерами.
Другое знаковое направление — гора Малая Синюха в Республике Алтай. Склоны здесь светятся мягким синим светом благодаря большому количеству ионов в воздухе. А рядом находится озеро Манжерок, откуда открывается впечатляющий вид на гору, которая привлекла с мая по август этого года свыше 400 тысяч клиентов Билайна.
Еще один маршрут для тихого отдыха — балтийский берег. Чтобы оценить красоту водной стихии, лучше отправиться на Куршскую косу в Калининградской области. Летом это успели сделать больше 340 тысяч туристов. Сюда съезжаются ради белых песчаных дюн и причудливо изогнутых сосен в Танцующем лесу.
В Карелию в сезон отпусков отправились 236 тысяч клиентов, это на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Наряду с четвертым по величине водопадом Европы Кивач клиенты исследовали тропу у затопленного Мраморного каньона в парке "Рускеала".
Еще 100 тысяч клиентов Билайна посетили Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) с самой высокой в России канатной дорогой в Терсколе. Она доставляет на высоту 3847 метров.
Хребет Таганай в Челябинской области собрал более 70 тысяч путешественников. Среди лесов здесь раскинулась каменная река длиной около 6 км — гигантское скопление валунов, под которыми слышен шум горных ручьев.
По данным Билайна, чаще всего экомаршрутами интересовались клиенты в возрасте от 36 до 50 лет (53%). Молодежь от 18 до 35 лет заняла второе место в туристическом трафике (27%). А вот старшее поколение от 50 лет оказалось только на третьем месте (20%).
В удаленных уголках природы туристы пользуются навигационными приложениями (41%), социальными сетями и мессенджерами (39%) и следят за погодой через специальные сервисы (19%). Эти возможности позволяют клиентам оперативно находить информацию о маршруте и погоде, планировать проживание и общаться с близкими.
Билайн расширяет покрытие 4G даже в таких труднодоступных местах, как горные вершины, густые леса или берега водоемов. Благодаря развитию сети четвертого поколения путешественники комфортно и безопасно проводят время на природе, оставаясь на связи с родными в любой точке России.
При подготовке новости использовались обезличенные данные клиентов Билайна с мая по август 2025 года и за аналогичный период 2024 года
