Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.
Раньше баннер на главной странице Авито размещали через заявку в отдел продаж. Появление наиболее охватного формата в рекламном кабинете ускоряет процесс запуска кампании, а также позволяет рекламодателям самостоятельно управлять ее настройками. После выбора таргетингов, модели оплаты, а также обязательной модерации, бренды сразу начинают привлекать внимание многомиллионной аудитории площадки к продукции. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри Авито.
Для настройки рекламы в кабинете необходимо выбрать тип кампании "Текст, изображения", далее — формат "Баннер на главной". После этого останется задать бюджет, частоту показов и загрузить креативы.
"При развитии Авито Рекламы мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты.
Мы видим, что популярность баннера на главной странице Авито среди рекламодателей растет. Количество брендов, которые используют его в кампаниях, выросло на 119% месяц к месяцу", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Охватить максимально целевую аудиторию помогут таргетинги: рекламу увидят не все пользователи площадки, а только те, кто вероятнее заинтересуется предложением бизнеса.
Запускать кампании можно с оплатой по СPM — за тысячу видимых показов баннера.
