16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ" Остров везения: "Ростелеком" запускает новую мини-игру Первый биотерминал заработает в салоне связи Т2 в Самаре Кибер-колдовство и фокусы с исчезновением: как пережить Хэллоуин, если ты предприниматель Билайн запустил новую акцию "3в1": забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Остров везения: "Ростелеком" запускает новую мини-игру

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" представляет новую игру с увлекательными механиками "Хеззлмания", которая создана совместно с российским разработчиком решений для геймификации Hezzl. Она пополнила линейку мини-игр "Ростелекома", в которую уже входят "Одиссея. Три-в-ряд" и "Битва героев". Всего с момента запуска мини-игр на сайте и в мобильном приложении "Ростелекома" в них сыграли уже больше 2 млн раз.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В "Хеззлмании" игрокам предстоит создавать свои острова и улучшать их, собирать редкие ресурсы, а также участвовать в турнирах и получать награды за места в рейтинге. В новую игру впервые можно сыграть не только в одиночку, но и с друзьями. Участники могут получить бонусы и скидки от "Ростелекома", а также призы от партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр Wink, "Яндекс", ВК, страховая компания "Согласие", Sokolov, ТВИЛ и USmall. Всего разыграно уже 500 тыс. партнерских оферов.

Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности департамента клиентского сервиса "Ростелекома":

"Мы создали "Хеззлманию" для того, чтобы наши абоненты могли не только пользоваться качественными услугами "Ростелекома", но и получать настоящие эмоции от взаимодействия с компанией. "Хеззлмания" — это отличная возможность отвлечься от непогоды и осенней хандры, занимаясь созданием красивых островов, и получить за это призы от наших партнеров. Играйте, побеждайте и получайте классные эмоции вместе с "Ростелекомом".

По данным опроса "Ростелекома", в котором приняли участие 30 тыс. респондентов из всех регионов страны, пользователи высоко оценивают мини-игры. 61% опрошенных поставили играм от 7 до 10 баллов, а каждый четвертый выбрал высший балл — 10 из 10. Пользователи особо отмечают интересный геймплей, простоту интерфейса, отсутствие навязчивой рекламы, а также тот факт, что игры не требуют скачивания мобильного приложения.

90% респондентов отмечают, что игры помогают им отвлечься и снять стресс. Среди игроков представители всех возрастов: 35 лет — 44 года (37% аудитории), 45 лет — 54 года (27%), 25 лет — 34 года (21%). При этом 64% игроков — мужчины. Чаще всего играют в обеденный перерыв (с 12:00 до 13:00), а также в конце рабочего дня (с 17:00 до 19:00).

Мини-игры доступны всем желающим, но каждый третий игрок — абонент "Ростелекома". Пользователи активно выполняют задания, связанные с использованием услуг компании, а общее количество потраченных бонусов превысило 10 млн.

Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно в личном кабинете или на клиентском сайте "Ростелекома".

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2