Остров везения: "Ростелеком" запускает новую мини-игру

"Ростелеком" представляет новую игру с увлекательными механиками "Хеззлмания", которая создана совместно с российским разработчиком решений для геймификации Hezzl. Она пополнила линейку мини-игр "Ростелекома", в которую уже входят "Одиссея. Три-в-ряд" и "Битва героев". Всего с момента запуска мини-игр на сайте и в мобильном приложении "Ростелекома" в них сыграли уже больше 2 млн раз.
В "Хеззлмании" игрокам предстоит создавать свои острова и улучшать их, собирать редкие ресурсы, а также участвовать в турнирах и получать награды за места в рейтинге. В новую игру впервые можно сыграть не только в одиночку, но и с друзьями. Участники могут получить бонусы и скидки от "Ростелекома", а также призы от партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр Wink, "Яндекс", ВК, страховая компания "Согласие", Sokolov, ТВИЛ и USmall. Всего разыграно уже 500 тыс. партнерских оферов.
Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности департамента клиентского сервиса "Ростелекома":
"Мы создали "Хеззлманию" для того, чтобы наши абоненты могли не только пользоваться качественными услугами "Ростелекома", но и получать настоящие эмоции от взаимодействия с компанией. "Хеззлмания" — это отличная возможность отвлечься от непогоды и осенней хандры, занимаясь созданием красивых островов, и получить за это призы от наших партнеров. Играйте, побеждайте и получайте классные эмоции вместе с "Ростелекомом".
По данным опроса "Ростелекома", в котором приняли участие 30 тыс. респондентов из всех регионов страны, пользователи высоко оценивают мини-игры. 61% опрошенных поставили играм от 7 до 10 баллов, а каждый четвертый выбрал высший балл — 10 из 10. Пользователи особо отмечают интересный геймплей, простоту интерфейса, отсутствие навязчивой рекламы, а также тот факт, что игры не требуют скачивания мобильного приложения.
90% респондентов отмечают, что игры помогают им отвлечься и снять стресс. Среди игроков представители всех возрастов: 35 лет — 44 года (37% аудитории), 45 лет — 54 года (27%), 25 лет — 34 года (21%). При этом 64% игроков — мужчины. Чаще всего играют в обеденный перерыв (с 12:00 до 13:00), а также в конце рабочего дня (с 17:00 до 19:00).
Мини-игры доступны всем желающим, но каждый третий игрок — абонент "Ростелекома". Пользователи активно выполняют задания, связанные с использованием услуг компании, а общее количество потраченных бонусов превысило 10 млн.
Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно в личном кабинете или на клиентском сайте "Ростелекома".
