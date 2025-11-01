Т2 предлагает клиентам подключать экотарифы и спасать леса

T2, российский оператор мобильной связи, дополнил раздел "Полезные сервисы" умным лесовосстановлением. Клиенты компании смогут оформить подписку на получение углеродных единиц и приобрести на них дерево. При этом вид дерева и регион посадки абонент может выбрать самостоятельно.
Сервис "Сохрани лес" от Т2 предлагает возможность каждому человеку внести личный вклад в защиту окружающей среды и восстановление лесных массивов. Миссия проекта — объединить людей в восстановлении территорий, пострадавших из-за пожаров, болезней и незаконной вырубки.
В рамках сервиса клиент может выбрать удобный для себя экотариф с ежедневным списанием со счета мобильного телефона: "Эко забота", "Свое дерево" и "Эко герой". Каждый внесенный рубль превращается в углеродные единицы, накапливаемые на персональном экологическом счете. Накопив достаточное количество единиц, можно приобрести одно или несколько деревьев для посадки. Также есть возможность оплатить посадку желаемого количества деревьев одним платежом с банковской карты. В этом случае появляются варианты видов деревьев и регион, где они будут высажены. Подключиться к "Сохрани лес" можно по ссылке: forest-save.t2.ru.
