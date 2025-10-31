16+
Первый биотерминал заработает в салоне связи Т2 в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает внедрение биометрических решений для идентификации иностранных граждан при продажах SIM-карт. Первый биотерминал в Самарской области в ближайшее время заработает в салоне Т2 в Самаре.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Установка биотерминалов по всей стране должна упростить иностранным гражданам процесс верификации биометрии в соответствии с российскими законами. Каждый терминал интегрирован с "Госуслугами" и Единой биометрической системой, благодаря чему проверка занимает всего несколько минут. После подтверждения абонент может активировать SIM-карту прямо в салоне.

В Самаре биотерминал будет работать в салоне Т2 в торгово-развлекательном комплексе "Вива Лэнд" на проспекте Кирова, 147. Для подключения необходимы подтвержденный аккаунт на "Госуслугах" и сданная биометрия. Процедуру можно пройти как в салоне Т2, так и заранее в отделении банка.

Проект реализован совместно с российским производителем биометрических систем безопасности Ovision и при поддержке ПАО "Ростелеком". Прототип биотерминала впервые был представлен на ЦИПР-2025. Благодаря компактному форм-фактору устройство легко устанавливается в салонах связи Т2. Модуль разработан с учетом требований информационной безопасности.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Изменения в законодательстве и стабильный интерес иностранных граждан к услугам мобильной связи в России определяют высокую актуальность масштабного проекта Т2 по внедрению биотерминалов в салонах связи по всей стране. К концу первого квартала 2026 года их количество достигнет 1000. Удобный формат и понятный интерфейс позволяют гражданам пройти верификацию в кратчайшие сроки, и мы надеемся, что биометрическая идентификация станет привычной частью клиентского опыта уже в ближайшем будущем".

