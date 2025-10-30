Т2 дарит до шести месяцев связи новым абонентам при переходе со своим номером

Т2, российский оператор мобильной связи, объявляет о старте специальной акции для новых клиентов в Самарской области. Абоненты, которые перейдут со своим номером в сеть Т2 с 30 октября, получат скидку на абонентскую плату до 100% в зависимости от выбранного тарифного плана.
Т2 запускает специальные условия для новых клиентов. Скидки на абонентскую плату действуют при переходе со своим номером от другого оператора со второго месяца. В акции участвуют самые популярные тарифы оператора. Так, тариф "Хватит!" оператор предоставляет бесплатно на шесть месяцев. Он включает тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России без ограничений.
Тариф "Везде онлайн" оператор также предоставляет бесплатно на шесть месяцев, после чего на него будет действовать скидка в размере 50% — абонентская плата будет составлять 275 рублей вместо 550. Внутри — 100 Гб интернета, 100 минут на вызовы по России и безлимит на номера Т2. Кроме того, абоненту доступны без ограничений популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы.
Тариф "Мой онлайн+" доступен новым абонентам с постоянной скидкой 50%. Абонентская плата будет составлять 325 рублей в месяц вместо 650. В тарифный план входят 40 Гб интернета с удвоением трафика при своевременном внесении абонентской платы, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, звонки без ограничений внутри сети и 600 минут для звонков на номера других операторов России.
Чтобы воспользоваться новой возможностью и получить скидку, нужно подключить новую sim-карту в качестве временного номера с одним из предложенных тарифов, а после этого — оформить заявление на перенос номера в Т2 в салоне оператора, на сайте или в личном кабинете приложения Т2.
Скидки на тарифы начинают действовать после полной оплаты месячной стоимости выбранного тарифного плана. Подробности — на go-to.t2.ru.
