Россияне оценили смартфоны цвета тыквы

Новая модель смартфонов Apple — iPhone 17 — оказалась значительно популярнее предшественника: за первый месяц его продажи втрое опередили стартовые показатели прошлогодней модели. Самой популярной стала версия iPhone в новом оранжевом цвете, сообщают аналитики МегаФона и Yota.

По результатам анализа обезличенных данных абонентов, смартфоны на iOS по-прежнему занимают общее второе место по типу операционных систем, однако их доля растёт. Сейчас их выбирает 21% клиентов, тогда как Android — 67%. Ещё 12% приходится на другие операционные системы. При этом наиболее высок процент пользователей iPhone в Москве, Московской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В Самарской области их выбирают 18% абонентов.

Новая серия iPhone 17 была представлена 9 сентября 2025 года. Предзаказы стартовали 12 сентября, а в продажу по всему миру новинка поступила 19 сентября. В России iPhone 17 появился в продаже также вскоре после релиза. По традиции главный цвет линейки — "тыква" — стал фаворитом у любителей техники Apple, как когда-то фиолетовый iPhone 14 Pro. На оранжевый iPhone 17 пришёлся 31% продаж, следом идут синие и серебристые — у них по 22% и 21% соответственно.

Чаще всего пользователи выбирали модель iPhone 17 Pro Max (44%), на втором месте — iPhone 17 Pro (30%), далее идёт базовый iPhone 17 (23%). Больше половины владельцев нового iPhone — 55% — предпочли объём памяти 256 Гбайт, четверть покупателей приобрели смартфон на 1 Тбайт, замыкает топ-3 объём памяти 512 Гбайт — у него 17%.

Интересна и статистика по смене смартфонов россиянами. Этой осенью владельцы гаджетов Apple чаще всего меняли их на новый iPhone (60%), Xiaomi (10%) или Samsung (9%). Владельцы новых iPhone ранее чаще были обладателями смартфонов Apple (52%), Xiaomi (13%) или Samsung (11%).

37% владельцев iPhone являются активными "веб-сёрферами", то есть регулярно ищут и читают информацию в веб-браузерах. 29% предпочитают мессенджеры и соцсети, 21% пользователям одинаково интересны все виды контента, 8% выбирают видео и аудио, а 4% — игры.

Пользователи Android чаще проводят время в веб-браузерах (44%), доля любителей мессенджеров и соцсетей среди них такая же, как среди пользователей iOS, — 29%. Ещё 15% предпочитают видео и аудио, 10% — разнообразный контент, а геймеров оказалось всего 2%. А наиболее высокий процент пользователей Android наблюдается в Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.