Под Тольятти спасен рыбак, заблудившийся из-за метели

В пятницу, 30 января, около поселка Новодевичье на реке Волга потерялся 68-летний рыбак.

Он перешел Волгу, а вернуться обратно не смог. Поднялась метель и мужчина потерял ориентиры в сторону дома.

В 16:25 на поиски потерявшегося был отправлен аэроглиссер "Север". В 17:35 потерявшегося на акватории удалось обнаружить и доставить до берега. Мужчина от медицинской помощи отказался, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.