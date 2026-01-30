Самарские таможенники обнаружили в аэропорту незадекларированную технику Apple

Сотрудники Самарской таможни в аэропорту Курумоч задержали партию незадекларированной техники.

Работники отдела контроля за ввозом товаров обнаружили 438 единиц телефонов, планшетов, ноутбуков и наушником Apple стоимостью более 5 млн рублей. Партия прилетела в Самару из Москвы. При этом, как выяснилось, товар не был задекларирован.

Технику изъяли, ее точную стоимость установит экспертиза.