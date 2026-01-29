Полиция проверила 200 человек в самарском заведении и нашла семь наркоманов

Самарские полицейские провели рейд в развлекательных заведениях на ул. Лесной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Вместе с бойцами ОМОН правоохранители проверили более 200 посетителей и работников, а также танцполы, залы, кухни, туалеты и подсобки. Некоторые из посетителей пытались вести себя агрессивно. За нарушение общественного порядка составили пять протоколов.

Более 65 человек отправили на освидетельствование на состояние опьянения. У семерых выявили признаки употребления наркотиков. Еще семь человек от освидетельствования отказались. Среди них были двое 22-летних иностранцев. За отказ от освидетельствования их выдворят из РФ.